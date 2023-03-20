Путин попросил МВД смягчить наказания для бизнесменов

В России нужно смягчить наказания для предпринимателей, для этого стоит анализировать обоснованность возбуждения уголовных дел. Об этом сказал президент России Владимир Путин на коллегии МВД.
«Большое значение имеет и правоприменительная практика. Прошу контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей», — сказал Путин на заседании коллегии МВД России, которое транслируется на телеканале «Россия-24».
Он призвал использовать альтернативные меры, например, домашний арест. По его словам, нельзя заводить уголовное дело против бизнесменов, когда нет судебных перспектив. Такие действия дестабилизируют ситуацию, высказался президент.
Ранее Госдума РФ приняла правительственный закон об уменьшении уголовного срока по ряду статей и преступлений, связанных с налогами. Изменения коснулись статьей УК РФ о неуплате налогов и сокрытии налогооблагаемых финансов. Согласно законопроекту, в возбуждении уголовного дела будет отказано, если предприниматель заплатит недоимки или пени.
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