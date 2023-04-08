В Подмосковье начали проверку детского сада, где избили ребенка с ДЦП

Следователи начали проверку детского сада в Балашихе, где избивали ребенка с ДЦП. Мама мальчика пожаловалась, что ребенок стал приходить домой с синяками и гематомами.
«Когда родители стали замечать у ребенка регулярные синяки и ссадины, они пошли выяснять, в чем дело, именно к этому психологу. Неожиданно девушка [воспитательница, которая была прикреплена к мальчику] призналась, что била ребенка», — передает «Царьград». Позже воспитательница извинилась за содеянное.
Мама мальчика узнала, что воспитательница также избивала и других детей. У других детей были обнаружены синяки в районе головы.
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