В Подмосковье начали проверку детского сада, где избили ребенка с ДЦП

08 апреля 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

В Балашихе начали проверку детского сада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следователи начали проверку детского сада в Балашихе, где избивали ребенка с ДЦП. Мама мальчика пожаловалась, что ребенок стал приходить домой с синяками и гематомами. «Когда родители стали замечать у ребенка регулярные синяки и ссадины, они пошли выяснять, в чем дело, именно к этому психологу. Неожиданно девушка [воспитательница, которая была прикреплена к мальчику] призналась, что била ребенка», — передает «Царьград». Позже воспитательница извинилась за содеянное. Мама мальчика узнала, что воспитательница также избивала и других детей. У других детей были обнаружены синяки в районе головы.

Следователи начали проверку детского сада в Балашихе, где избивали ребенка с ДЦП. Мама мальчика пожаловалась, что ребенок стал приходить домой с синяками и гематомами. «Когда родители стали замечать у ребенка регулярные синяки и ссадины, они пошли выяснять, в чем дело, именно к этому психологу. Неожиданно девушка [воспитательница, которая была прикреплена к мальчику] призналась, что била ребенка», — передает «Царьград». Позже воспитательница извинилась за содеянное. Мама мальчика узнала, что воспитательница также избивала и других детей. У других детей были обнаружены синяки в районе головы.