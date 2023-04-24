Нарышкин заявил, что Польша намерена пересмотреть свои границы

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, нарышкин сергей
В Польше остро стоит тема пересмотра границ, заявил Сергей Нарышкин Фото:

В условиях украинского кризиса Польша намерена пересмотреть границы своего государства. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

«По поступающим в СВР сведениям, для польского руководства в условиях украинского кризиса становится все более острой тема геополитического передела, включающего пересмотр границ государства», — заявил Нарышкин, его слова передает ТАСС.

Ранее в Польше звучали идеи по захвату западной части Украины. Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Варшава не остановится на захвате только этого региона. По его словам, после череды военных операций, страны Европы обратятся к России для сдерживания польской агрессии и подписания мирного договора.

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В условиях украинского кризиса Польша намерена пересмотреть границы своего государства. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин. «По поступающим в СВР сведениям, для польского руководства в условиях украинского кризиса становится все более острой тема геополитического передела, включающего пересмотр границ государства», — заявил Нарышкин, его слова передает ТАСС. Ранее в Польше звучали идеи по захвату западной части Украины. Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Варшава не остановится на захвате только этого региона. По его словам, после череды военных операций, страны Европы обратятся к России для сдерживания польской агрессии и подписания мирного договора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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