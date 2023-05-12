Секретарь СНБО Данилов: Киев не должен отчитываться о наступлении

12 мая 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Алексей Данилов заявил, что решения о наступлении не будут приниматься, пока ВСУ не завершат подготовку Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев не обязан никому отчитываться о процессе своего наступления. Пока не закончатся все подготовительные работы, решения о наступлении приниматься не будут. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Мы будем действовать [в рамках наступления] по своему плану. У нас нет такого понимания, что мы должны перед кем-то отчитываться», — заявил Алексей Данилов в эфире украинского ток-шоу «Говорит великий Львов». По его словам, никто не будет принимать решения об операции, пока не завершатся подготовительные работы, а также не будет достаточного количества вооружений у украинской армии. Также он сказал, что необходимо провести учения и боевое слаживание. Ранее на Украине анонсировали масштабное наступление. По словам бывшего подполковника армии США Дэниела Дэвиса, Киев рискует провалить его из-за нехватки опыта солдат и командования ВСУ, а также, потому что украинская сторона получает куда меньше западной военной помощи, чем раньше. На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его армии нужно дать больше времени для наступления, чтобы избежать больших потерь в вооруженных силах.

Киев не обязан никому отчитываться о процессе своего наступления. Пока не закончатся все подготовительные работы, решения о наступлении приниматься не будут. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Мы будем действовать [в рамках наступления] по своему плану. У нас нет такого понимания, что мы должны перед кем-то отчитываться», — заявил Алексей Данилов в эфире украинского ток-шоу «Говорит великий Львов». По его словам, никто не будет принимать решения об операции, пока не завершатся подготовительные работы, а также не будет достаточного количества вооружений у украинской армии. Также он сказал, что необходимо провести учения и боевое слаживание. Ранее на Украине анонсировали масштабное наступление. По словам бывшего подполковника армии США Дэниела Дэвиса, Киев рискует провалить его из-за нехватки опыта солдат и командования ВСУ, а также, потому что украинская сторона получает куда меньше западной военной помощи, чем раньше. На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его армии нужно дать больше времени для наступления, чтобы избежать больших потерь в вооруженных силах.