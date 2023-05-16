Россиян хотят принудительно перемещать с территорий, где действует военное положение 16 мая 2023 в 17:50 Размер текста - 17 + Андрей Клишас сообщил о планах перемещать россиян с территорий, на которых введено военное положение Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россиян, проживающих на территориях, на которых введено военное положение, смогут принудительно перемещать на другие территории, где военное положение не введено. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму России сенаторами России Андреем Клишасом и Владимиром Полетаевым, и депутатами Госдумы Павлом Крашенинниковым и Дмитрием Вяткиным. Также поправками предусматривается ряд положений, уточняющих действующее регулирование в рамках мер, применяемых на территории, на которой введено военное положение. В частности […] принудительное и контролируемое перемещение граждан с соответствующей территории на территории, на которых военное положение не введено», — написал Андрей Клишас в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит поправки в закон о военном положении в связи с выборами в новых регионах России. В настоящий момент военное положение является препятствием для проведения выборов, передает телеканал 360. Россиян, проживающих на территориях, на которых введено военное положение, смогут принудительно перемещать на другие территории, где военное положение не введено. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму России сенаторами России Андреем Клишасом и Владимиром Полетаевым, и депутатами Госдумы Павлом Крашенинниковым и Дмитрием Вяткиным. Также поправками предусматривается ряд положений, уточняющих действующее регулирование в рамках мер, применяемых на территории, на которой введено военное положение. В частности […] принудительное и контролируемое перемещение граждан с соответствующей территории на территории, на которых военное положение не введено», — написал Андрей Клишас в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит поправки в закон о военном положении в связи с выборами в новых регионах России. В настоящий момент военное положение является препятствием для проведения выборов, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям