Россиян хотят принудительно перемещать с территорий, где действует военное положение

Россиян, проживающих на территориях, на которых введено военное положение, смогут принудительно перемещать на другие территории, где военное положение не введено. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму России сенаторами России Андреем Клишасом и Владимиром Полетаевым, и депутатами Госдумы Павлом Крашенинниковым и Дмитрием Вяткиным.
Также поправками предусматривается ряд положений, уточняющих действующее регулирование в рамках мер, применяемых на территории, на которой введено военное положение. В частности […] принудительное и контролируемое перемещение граждан с соответствующей территории на территории, на которых военное положение не введено», — написал Андрей Клишас в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит поправки в закон о военном положении в связи с выборами в новых регионах России. В настоящий момент военное положение является препятствием для проведения выборов, передает телеканал 360.
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