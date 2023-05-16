Россиян хотят принудительно перемещать с территорий, где действует военное положение

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА "Россия сегодня"., клишас андрей
Андрей Клишас сообщил о планах перемещать россиян с территорий, на которых введено военное положение Фото:

Россиян, проживающих на территориях, на которых введено военное положение, смогут принудительно перемещать на другие территории, где военное положение не введено. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму России сенаторами России Андреем Клишасом и Владимиром Полетаевым, и депутатами Госдумы Павлом Крашенинниковым и Дмитрием Вяткиным.

Также поправками предусматривается ряд положений, уточняющих действующее регулирование в рамках мер, применяемых на территории, на которой введено военное положение. В частности […] принудительное и контролируемое перемещение граждан с соответствующей территории на территории, на которых военное положение не введено», — написал Андрей Клишас в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит поправки в закон о военном положении в связи с выборами в новых регионах России. В настоящий момент военное положение является препятствием для проведения выборов, передает телеканал 360.

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Россиян, проживающих на территориях, на которых введено военное положение, смогут принудительно перемещать на другие территории, где военное положение не введено. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму России сенаторами России Андреем Клишасом и Владимиром Полетаевым, и депутатами Госдумы Павлом Крашенинниковым и Дмитрием Вяткиным. Также поправками предусматривается ряд положений, уточняющих действующее регулирование в рамках мер, применяемых на территории, на которой введено военное положение. В частности […] принудительное и контролируемое перемещение граждан с соответствующей территории на территории, на которых военное положение не введено», — написал Андрей Клишас в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит поправки в закон о военном положении в связи с выборами в новых регионах России. В настоящий момент военное положение является препятствием для проведения выборов, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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