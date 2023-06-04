Военный аналитик раскрыл, как спасти российские регионы от обстрелов

Военный аналитик Прохватилов призвал создать новые подразделения в приграничных регионах

05 июня 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Диверсанты на танках могут уничтожать ударные установки ВСУ, сказал Владимир Прохватилов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Для предотвращения атак на Белгородскую область и другие приграничные регионы необходимо создать подразделения территориальной обороны, пограничные войска и мобильные тактические группы, которые бы выезжали к месту прорыва. Об этом URA.RU рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, отметив важность разведки на территории Украины глубиной до 100 км. «Нужно, во-первых, создать полноценные подразделения территориальной обороны. Вооружить людей стрелковым оружием, снабдить переносными зенитными комплексами, и чтобы они были под руководством Росгвардии, ФСБ. Это уже другая игра будет. Украинцы еще подумают соваться или нет. Это немедленно надо сделать. А в перспективе нужно создавать полноценные пограничные войска ФСБ. Нужно создать мобильные, батальонные тактические группы, в которых спецназ на бронетранспортерах, танки, самоходные артиллерийские установки, авиация, разведка, которые по сигналу территориальной обороны должны выдвигаться на место прорыва украинцев», — сказал Владимир Прохватилов. По его мнению, необходимо наладить разведмониторинг от 50 до 100 км вглубь Украины. «Представьте, мчится бронетранспортер. Сколько он проедет за час? Как раз около 100 км. Нужен разведмониторинг до 100 км на глубину Украины. Если на 10 км, то не успеют наши отреагировать. Используют украинцы из РСЗО „Град“, которые на 40 км стреляют. Мы можем посадить на танки наших диверсантов. 40 км они за 15 минут пролетят. Надо уничтожать ударные установки противника», — объяснил военный аналитик. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе введено усиленное патрулирование в связи с обстрелами. На территории Шебекинского городского округа вводится временный запрет на передвижение транспорта. Ограничения будут действовать до 30 июня. Наемники из «Польского добровольческого корпуса» признались, что принимали участие в украинских атаках на Белгородскую область. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для предотвращения атак на Белгородскую область и другие приграничные регионы необходимо создать подразделения территориальной обороны, пограничные войска и мобильные тактические группы, которые бы выезжали к месту прорыва. Об этом URA.RU рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, отметив важность разведки на территории Украины глубиной до 100 км. «Нужно, во-первых, создать полноценные подразделения территориальной обороны. Вооружить людей стрелковым оружием, снабдить переносными зенитными комплексами, и чтобы они были под руководством Росгвардии, ФСБ. Это уже другая игра будет. Украинцы еще подумают соваться или нет. Это немедленно надо сделать. А в перспективе нужно создавать полноценные пограничные войска ФСБ. Нужно создать мобильные, батальонные тактические группы, в которых спецназ на бронетранспортерах, танки, самоходные артиллерийские установки, авиация, разведка, которые по сигналу территориальной обороны должны выдвигаться на место прорыва украинцев», — сказал Владимир Прохватилов. По его мнению, необходимо наладить разведмониторинг от 50 до 100 км вглубь Украины. «Представьте, мчится бронетранспортер. Сколько он проедет за час? Как раз около 100 км. Нужен разведмониторинг до 100 км на глубину Украины. Если на 10 км, то не успеют наши отреагировать. Используют украинцы из РСЗО „Град“, которые на 40 км стреляют. Мы можем посадить на танки наших диверсантов. 40 км они за 15 минут пролетят. Надо уничтожать ударные установки противника», — объяснил военный аналитик. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе введено усиленное патрулирование в связи с обстрелами. На территории Шебекинского городского округа вводится временный запрет на передвижение транспорта. Ограничения будут действовать до 30 июня. Наемники из «Польского добровольческого корпуса» признались, что принимали участие в украинских атаках на Белгородскую область.