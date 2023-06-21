TWP: Украина окажется в безвыходном положении даже в случае выживания на фронте

21 июня 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

После окончания конфликта Украине придется выплачивать миллиарды долга, написали в TWP Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина окажется в безвыходном положении после окончания конфликта с РФ, даже если сможет продержаться на поле боя. Киеву придется выплачивать огромный долг. Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на официальных лиц. «Даже если Украина выживет в военном отношении, некоторые официальные лица опасаются, что она может оказаться в экономическом голодании», — написали в материале издания, ссылаясь на официальных лиц. Там уточнили, что долг Киева накапливается, а денежный дефицит увеличивается. «По оценкам правительства Украины, оно ежемесячно тратит около 3,1 миллиарда долларов, которых у него нет, только на рутинные расходы», — заключил автор. Ранее стало известно, что Евросоюз разрабатывает новый пакет помощи Украине на 50 млрд евро. По информации американского телеканала Bloomberg, данный пакет призван помочь Украине с текущими расходами, передает Nation News.

Украина окажется в безвыходном положении после окончания конфликта с РФ, даже если сможет продержаться на поле боя. Киеву придется выплачивать огромный долг. Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на официальных лиц. «Даже если Украина выживет в военном отношении, некоторые официальные лица опасаются, что она может оказаться в экономическом голодании», — написали в материале издания, ссылаясь на официальных лиц. Там уточнили, что долг Киева накапливается, а денежный дефицит увеличивается. «По оценкам правительства Украины, оно ежемесячно тратит около 3,1 миллиарда долларов, которых у него нет, только на рутинные расходы», — заключил автор. Ранее стало известно, что Евросоюз разрабатывает новый пакет помощи Украине на 50 млрд евро. По информации американского телеканала Bloomberg, данный пакет призван помочь Украине с текущими расходами, передает Nation News.