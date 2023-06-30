Mash: житель Тувы заразился сибирской язвой после употребления внутренностей лошади

Житель Тувы заразился сибирской язвой после приготовления и употребления внутренностей лошади в соответствии с местной традицией. После этого у него начали появляться симптомы заболевания.
«Заразившийся сибирской язвой 24-летний тувинец после забоя сварил внутренности лошади и съел», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что после этого факта у жителя начали появляться симптомы заболевания. По предварительным данным, животное было заколото из-за судорог, которые у него начались.
Помимо госпитализированного кочевника, других девять человек также проверяют на наличие сибирской язвы. Иркутский и Ставропольский противочумные институты Роспотребнадзора также привлечены для борьбы с инфекцией, передали в telegram-канале.
Ранее стало известно, что местный житель Тувы госпитализирован с клиническими признаками сибирской язвы. Это произошло после того, как был произведен убой лошади с целью использования ее мяса.
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