Политолог Коньков дал прогноз, кто будет главой Украины после выборов

Полномочия нынешнего президента Украины Владимира Зеленского попытаются сохранить. Так прокомментировал тему выборов главы государства в 2024 году политолог, доцент кафедры политического анализа факультета госуправления МГУ Александр Коньков.
«Я это [сохранение должности за Зеленским без проведения выборов] совершенно точно не исключаю. Единственное, что, может быть, не стоит называть это [новым] сроком. То, что президентские полномочия будут пытаться сохранить за Зеленским любыми путями — это однозначно. Будут это делать легитимным путем через выборы либо чрезвычайными мерами, что вполне возможно. Но то, что будут стараться обеспечить его дальнейшее пребывание у власти, в первую очередь, сам украинский режим, во вторую те, кто за ним стоят, — это, я думаю, вполне осязаемая перспектива сегодня», — объяснил Александр Коньков.
При этом политолог подчеркнул, что Украине будет сложно организовать и провести выборы. «В первую очередь, исходя из украинского законодательства, должны состояться выборы в Верховную Раду и президентские. Но никакой ясности, будут они проходить или нет, до сих пор не появилось. Совершенно очевидно, что это колоссальный вызов для государства — организовывать такие выборы. С высокой долей вероятности текущее украинское правительство с ним справиться не сможет. Конечно, можно организовывать выборы, но насколько легитимными будут их результаты, насколько не будет вопросов, как у самого населения, так и у соседей, и всего остального окружающего мира, который сегодня глубоко погружен в украинскую тематику. Это серьезная проблема. Как провести выборы в современной Украине, чтобы в их результатах никто не сомневался. Я думаю, что это нерешаемая задача. Поэтому с высокой долей вероятности будут искать пути либо переноса выборов, либо других возможностей пролонгации полномочий и парламента», — добавил Коньков.
Ранее боксер Александр Усик заявил, что планирует баллотироваться на пост президента Украины. Состояться выборы должны в марте 2024 года. Глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок. Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснял URA.RU, что Зеленского уберут с поста президента после того, как он соберет на себя весь негатив.
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