Политолог Коньков дал прогноз, кто будет главой Украины после выборов

Доцент МГУ Коньков спрогнозировал продолжение политической карьеры Зеленского

15 июля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Пост Зеленскому попытаются сохранить любыми путями, считает Александр Коньков Фото: Официальный сайт президента Украины Полномочия нынешнего президента Украины Владимира Зеленского попытаются сохранить. Так прокомментировал тему выборов главы государства в 2024 году политолог, доцент кафедры политического анализа факультета госуправления МГУ Александр Коньков. «Я это [сохранение должности за Зеленским без проведения выборов] совершенно точно не исключаю. Единственное, что, может быть, не стоит называть это [новым] сроком. То, что президентские полномочия будут пытаться сохранить за Зеленским любыми путями — это однозначно. Будут это делать легитимным путем через выборы либо чрезвычайными мерами, что вполне возможно. Но то, что будут стараться обеспечить его дальнейшее пребывание у власти, в первую очередь, сам украинский режим, во вторую те, кто за ним стоят, — это, я думаю, вполне осязаемая перспектива сегодня», — объяснил Александр Коньков. При этом политолог подчеркнул, что Украине будет сложно организовать и провести выборы. «В первую очередь, исходя из украинского законодательства, должны состояться выборы в Верховную Раду и президентские. Но никакой ясности, будут они проходить или нет, до сих пор не появилось. Совершенно очевидно, что это колоссальный вызов для государства — организовывать такие выборы. С высокой долей вероятности текущее украинское правительство с ним справиться не сможет. Конечно, можно организовывать выборы, но насколько легитимными будут их результаты, насколько не будет вопросов, как у самого населения, так и у соседей, и всего остального окружающего мира, который сегодня глубоко погружен в украинскую тематику. Это серьезная проблема. Как провести выборы в современной Украине, чтобы в их результатах никто не сомневался. Я думаю, что это нерешаемая задача. Поэтому с высокой долей вероятности будут искать пути либо переноса выборов, либо других возможностей пролонгации полномочий и парламента», — добавил Коньков. Ранее боксер Александр Усик заявил, что планирует баллотироваться на пост президента Украины. Состояться выборы должны в марте 2024 года. Глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок. Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснял URA.RU, что Зеленского уберут с поста президента после того, как он соберет на себя весь негатив. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полномочия нынешнего президента Украины Владимира Зеленского попытаются сохранить. Так прокомментировал тему выборов главы государства в 2024 году политолог, доцент кафедры политического анализа факультета госуправления МГУ Александр Коньков. «Я это [сохранение должности за Зеленским без проведения выборов] совершенно точно не исключаю. Единственное, что, может быть, не стоит называть это [новым] сроком. То, что президентские полномочия будут пытаться сохранить за Зеленским любыми путями — это однозначно. Будут это делать легитимным путем через выборы либо чрезвычайными мерами, что вполне возможно. Но то, что будут стараться обеспечить его дальнейшее пребывание у власти, в первую очередь, сам украинский режим, во вторую те, кто за ним стоят, — это, я думаю, вполне осязаемая перспектива сегодня», — объяснил Александр Коньков. При этом политолог подчеркнул, что Украине будет сложно организовать и провести выборы. «В первую очередь, исходя из украинского законодательства, должны состояться выборы в Верховную Раду и президентские. Но никакой ясности, будут они проходить или нет, до сих пор не появилось. Совершенно очевидно, что это колоссальный вызов для государства — организовывать такие выборы. С высокой долей вероятности текущее украинское правительство с ним справиться не сможет. Конечно, можно организовывать выборы, но насколько легитимными будут их результаты, насколько не будет вопросов, как у самого населения, так и у соседей, и всего остального окружающего мира, который сегодня глубоко погружен в украинскую тематику. Это серьезная проблема. Как провести выборы в современной Украине, чтобы в их результатах никто не сомневался. Я думаю, что это нерешаемая задача. Поэтому с высокой долей вероятности будут искать пути либо переноса выборов, либо других возможностей пролонгации полномочий и парламента», — добавил Коньков. Ранее боксер Александр Усик заявил, что планирует баллотироваться на пост президента Украины. Состояться выборы должны в марте 2024 года. Глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок. Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснял URA.RU, что Зеленского уберут с поста президента после того, как он соберет на себя весь негатив.