The Mirror: солдат США со смехом дезертировал из Южной Кореи в КНДР

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Клипарт сток pickupimage. flickrpd. Екатеринбург, военная техника, сша, солдат, армия сша, американская армия
Военные США быстро отреагировали на побег солдата Фото:

Солдат Вооруженных сил (ВС) США пересек границу с Северной Кореей из демилитаризованной зоны с криком «ха-ха-ха». Об этом написали в издании The Mirror со ссылкой на туриста, путешествующего на нейтральной территории.

«Этот человек издает громкое „ха-ха-ха“ и просто бежит между некоторыми зданиями. Сначала я подумал, что это плохая шутка, однако когда он не вернулся, я понял, что это не шутка», — заявил турист.

В материале указали на то, что инцидент привел к усилению напряженности между США и КНДР. При этом американские военные оперативно отреагировали на выходку мужчины.

В издании со ссылкой на американского чиновника также написали, что бойца сопровождали в США по дисциплинарным причинам. Тем не менее ему как-то удалось присоединиться к пограничному туру и пересечь границу.

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Солдат Вооруженных сил (ВС) США пересек границу с Северной Кореей из демилитаризованной зоны с криком «ха-ха-ха». Об этом написали в издании The Mirror со ссылкой на туриста, путешествующего на нейтральной территории. «Этот человек издает громкое „ха-ха-ха“ и просто бежит между некоторыми зданиями. Сначала я подумал, что это плохая шутка, однако когда он не вернулся, я понял, что это не шутка», — заявил турист. В материале указали на то, что инцидент привел к усилению напряженности между США и КНДР. При этом американские военные оперативно отреагировали на выходку мужчины. В издании со ссылкой на американского чиновника также написали, что бойца сопровождали в США по дисциплинарным причинам. Тем не менее ему как-то удалось присоединиться к пограничному туру и пересечь границу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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