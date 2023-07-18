The Mirror: солдат США со смехом дезертировал из Южной Кореи в КНДР

18 июля 2023 в 21:36 Размер текста - 17 +

Военные США быстро отреагировали на побег солдата Фото: flickrpd/pickupimage.com Солдат Вооруженных сил (ВС) США пересек границу с Северной Кореей из демилитаризованной зоны с криком «ха-ха-ха». Об этом написали в издании The Mirror со ссылкой на туриста, путешествующего на нейтральной территории. «Этот человек издает громкое „ха-ха-ха“ и просто бежит между некоторыми зданиями. Сначала я подумал, что это плохая шутка, однако когда он не вернулся, я понял, что это не шутка», — заявил турист. В материале указали на то, что инцидент привел к усилению напряженности между США и КНДР. При этом американские военные оперативно отреагировали на выходку мужчины. В издании со ссылкой на американского чиновника также написали, что бойца сопровождали в США по дисциплинарным причинам. Тем не менее ему как-то удалось присоединиться к пограничному туру и пересечь границу.

Солдат Вооруженных сил (ВС) США пересек границу с Северной Кореей из демилитаризованной зоны с криком «ха-ха-ха». Об этом написали в издании The Mirror со ссылкой на туриста, путешествующего на нейтральной территории. «Этот человек издает громкое „ха-ха-ха“ и просто бежит между некоторыми зданиями. Сначала я подумал, что это плохая шутка, однако когда он не вернулся, я понял, что это не шутка», — заявил турист. В материале указали на то, что инцидент привел к усилению напряженности между США и КНДР. При этом американские военные оперативно отреагировали на выходку мужчины. В издании со ссылкой на американского чиновника также написали, что бойца сопровождали в США по дисциплинарным причинам. Тем не менее ему как-то удалось присоединиться к пограничному туру и пересечь границу.