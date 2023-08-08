На части российских трасс появится новая экспериментальная разметка — серия стрелок. Она будет служить для соблюдения безопасной дистанции. Об этом сообщили в госкомпании «Автодор», которая занимается прокладкой дорог.
«На трассах госкомпании наносят экспериментальную разметку для соблюдения безопасной дистанции», — говорится в сообщении «Автодора», опубликованном в telegram-канале. Как пояснили в компании, новая разметка стрелок или галочек поможет водителям быстрее ориентироваться на дороге. Так, если они увидят два шеврона до впереди идущей машины, они будут уверены, что безопасная дистанция соблюдена.
На участках трассы с новой разметкой будут установлены соответствующие дорожные знаки. В частности, разметку нанесут на следующие трассы: в Подмосковье — на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), на четырех участках трассы М-4 «Дон» в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях, а также на два участка трассы М-11 «Нева» в Тверской и Ленинградской областях.
На части российских трасс появится новая экспериментальная разметка — серия стрелок. Она будет служить для соблюдения безопасной дистанции. Об этом сообщили в госкомпании «Автодор», которая занимается прокладкой дорог. «На трассах госкомпании наносят экспериментальную разметку для соблюдения безопасной дистанции», — говорится в сообщении «Автодора», опубликованном в telegram-канале. Как пояснили в компании, новая разметка стрелок или галочек поможет водителям быстрее ориентироваться на дороге. Так, если они увидят два шеврона до впереди идущей машины, они будут уверены, что безопасная дистанция соблюдена. На участках трассы с новой разметкой будут установлены соответствующие дорожные знаки. В частности, разметку нанесут на следующие трассы: в Подмосковье — на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), на четырех участках трассы М-4 «Дон» в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях, а также на два участка трассы М-11 «Нева» в Тверской и Ленинградской областях.