Захарова связала слова Зеленского о Белгороде с «передозировкой»

21 августа 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

Мария Захарова посчитала, что Зеленский говорил о Белгороде, будучи не в себе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство НАТО, будучи в состоянии «передозировки». Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Видимо, у него передозировка случилась», — сказала Захарова РИА Новости, комментируя заявление Зеленского. Планы по обмене Белгорода Зеленский озвучил на пресс-конференции в Дании. Владимир Зеленский заявил, что готов отдать России и так принадлежащий ей Белгород в обмен на членство в НАТО. Так украинский лидер прокомментировал слова начальника штаба НАТО Стиана Йенсена, который считает, что Украина могла бы отдать часть своих территорий России в обмен на членство в альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство НАТО, будучи в состоянии «передозировки». Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Видимо, у него передозировка случилась», — сказала Захарова РИА Новости, комментируя заявление Зеленского. Планы по обмене Белгорода Зеленский озвучил на пресс-конференции в Дании. Владимир Зеленский заявил, что готов отдать России и так принадлежащий ей Белгород в обмен на членство в НАТО. Так украинский лидер прокомментировал слова начальника штаба НАТО Стиана Йенсена, который считает, что Украина могла бы отдать часть своих территорий России в обмен на членство в альянсе.