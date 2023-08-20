20 августа 2023

Захарова связала слова Зеленского о Белгороде с «передозировкой»

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова посчитала, что Зеленский говорил о Белгороде, будучи не в себе Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство НАТО, будучи в состоянии «передозировки». Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Видимо, у него передозировка случилась», — сказала Захарова РИА Новости, комментируя заявление Зеленского. Планы по обмене Белгорода Зеленский озвучил на пресс-конференции в Дании.

Владимир Зеленский заявил, что готов отдать России и так принадлежащий ей Белгород в обмен на членство в НАТО. Так украинский лидер прокомментировал слова начальника штаба НАТО Стиана Йенсена, который считает, что Украина могла бы отдать часть своих территорий России в обмен на членство в альянсе.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство НАТО, будучи в состоянии «передозировки». Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Видимо, у него передозировка случилась», — сказала Захарова РИА Новости, комментируя заявление Зеленского. Планы по обмене Белгорода Зеленский озвучил на пресс-конференции в Дании. Владимир Зеленский заявил, что готов отдать России и так принадлежащий ей Белгород в обмен на членство в НАТО. Так украинский лидер прокомментировал слова начальника штаба НАТО Стиана Йенсена, который считает, что Украина могла бы отдать часть своих территорий России в обмен на членство в альянсе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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