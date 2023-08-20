Захарова связала слова Зеленского о Белгороде с «передозировкой»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство НАТО, будучи в состоянии «передозировки». Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Видимо, у него передозировка случилась», — сказала Захарова РИА Новости, комментируя заявление Зеленского. Планы по обмене Белгорода Зеленский озвучил на пресс-конференции в Дании.
Владимир Зеленский заявил, что готов отдать России и так принадлежащий ей Белгород в обмен на членство в НАТО. Так украинский лидер прокомментировал слова начальника штаба НАТО Стиана Йенсена, который считает, что Украина могла бы отдать часть своих территорий России в обмен на членство в альянсе.
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