22 августа 2023

Советник Салливан: США знали о мощности обороны России до контрнаступления ВСУ

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Американцы знали о мощной российской обороне еще до контрнаступления ВСУ Фото:

Американцы знали, что Россия подготовила мощные оборонительные рубежи перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«США были в курсе мощности российской обороны. Но существует большое различие между планированием и реальностью, когда речь идет о любом конфликте», — передают РИА Новости высказывание Салливана.

По словам Салливана, власти США не считают ситуацию на украинском фронте тупиковой. Он добавил, что Вашингтон продолжит поддержку Киева вооружением и финансами.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность, что у администрации президента Джо Байдена хватит средств для оказания помощи Украине до конца сентября. В это время в Соединенных Штатах закончится текущий финансовый год, — передавало RT.

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Американцы знали, что Россия подготовила мощные оборонительные рубежи перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «США были в курсе мощности российской обороны. Но существует большое различие между планированием и реальностью, когда речь идет о любом конфликте», — передают РИА Новости высказывание Салливана. По словам Салливана, власти США не считают ситуацию на украинском фронте тупиковой. Он добавил, что Вашингтон продолжит поддержку Киева вооружением и финансами. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность, что у администрации президента Джо Байдена хватит средств для оказания помощи Украине до конца сентября. В это время в Соединенных Штатах закончится текущий финансовый год, — передавало RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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