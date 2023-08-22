Советник Салливан: США знали о мощности обороны России до контрнаступления ВСУ 23 августа 2023 в 02:16 Размер текста - 17 + Американцы знали о мощной российской обороне еще до контрнаступления ВСУ Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Американцы знали, что Россия подготовила мощные оборонительные рубежи перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «США были в курсе мощности российской обороны. Но существует большое различие между планированием и реальностью, когда речь идет о любом конфликте», — передают РИА Новости высказывание Салливана. По словам Салливана, власти США не считают ситуацию на украинском фронте тупиковой. Он добавил, что Вашингтон продолжит поддержку Киева вооружением и финансами. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность, что у администрации президента Джо Байдена хватит средств для оказания помощи Украине до конца сентября. В это время в Соединенных Штатах закончится текущий финансовый год, — передавало RT. Американцы знали, что Россия подготовила мощные оборонительные рубежи перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «США были в курсе мощности российской обороны. Но существует большое различие между планированием и реальностью, когда речь идет о любом конфликте», — передают РИА Новости высказывание Салливана. По словам Салливана, власти США не считают ситуацию на украинском фронте тупиковой. Он добавил, что Вашингтон продолжит поддержку Киева вооружением и финансами. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность, что у администрации президента Джо Байдена хватит средств для оказания помощи Украине до конца сентября. В это время в Соединенных Штатах закончится текущий финансовый год, — передавало RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям