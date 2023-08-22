Советник Салливан: США знали о мощности обороны России до контрнаступления ВСУ

Американцы знали, что Россия подготовила мощные оборонительные рубежи перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«США были в курсе мощности российской обороны. Но существует большое различие между планированием и реальностью, когда речь идет о любом конфликте», — передают РИА Новости высказывание Салливана.
По словам Салливана, власти США не считают ситуацию на украинском фронте тупиковой. Он добавил, что Вашингтон продолжит поддержку Киева вооружением и финансами.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность, что у администрации президента Джо Байдена хватит средств для оказания помощи Украине до конца сентября. В это время в Соединенных Штатах закончится текущий финансовый год, — передавало RT.
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