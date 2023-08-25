В России создали складной дрон-разведчик из полипропилена

Новая модель может преодолевать расстояние до 100 км Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В России разработали новую модель легкого складного беспилотника из полипропилена. Аппарат предназначен для разведки на поле боя. Об этом рассказал представитель компании-разработчика «Связь Спецзащита» Дмитрий Зубарев.

«Аппарат „Ворон-75“ сделан из очень легкого материала (вспененного полипропилена — прим. URA.RU) и хорошо подходит под разведывательные задачи <…>. Для средств радиоэлектронной разведки противника этот легкий материал менее заметен, на большой высоте наш беспилотник довольно сложно запеленговать», — отметил Дмитрий Зубарев в интервью ТАСС.

Одним из главных преимуществ летательного аппарата является его компактность. Дрон свободно помещается в рюкзаке, на подготовку к взлету требует около двух минут. В собранном виде «Ворон-75» весит до четырех килограммов в зависимости от оснащения. Беспилотник способен держаться в воздухе до 75 минут и подниматься на высоту до трех километров. Максимальная скорость — 100 км/ч.

Ранее российские солдаты начали использовать в районе Бахмута (Артемовск, ДНР) новый подавитель дронов, названный в честь военкора Владлена Татарского. В зону проведения спецоперации его передал член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов. В беседе с URA.RU он отметил, что это оружие поможет в борьбе с ВСУ.