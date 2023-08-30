ВС РФ уничтожили второй за сутки катер ВСУ возле Змеиного острова

Катер ВСУ был уничтожен российским самолетом Су-24, сообщили в Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России уничтожили украинский катер возле Змеиного острова второй раз за сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Еще один катер ВСУ с экипажем уничтожен восточнее острова Змеиный», —
Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-30 уничтожил катер Вооруженных сил Украины около острова Змеиный. В катере находились украинские военные, которые также были уничтожены.
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