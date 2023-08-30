ВС РФ уничтожили второй за сутки катер ВСУ возле Змеиного острова

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Генеральная репетиция Парада Победы-2022 на Красной площади . Москва, армия, военные, су24, авиация, самолет, ввс, су-24, воздушный парад, вкс россии, су 24
Катер ВСУ был уничтожен российским самолетом Су-24, сообщили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России уничтожили украинский катер возле Змеиного острова второй раз за сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Еще один катер ВСУ с экипажем уничтожен восточнее острова Змеиный», — рассказали в telegram-канале ведомства. Там отметили, что катер был уничтожен самолетом Су-24.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-30 уничтожил катер Вооруженных сил Украины около острова Змеиный. В катере находились украинские военные, которые также были уничтожены.

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Вооруженные силы России уничтожили украинский катер возле Змеиного острова второй раз за сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Еще один катер ВСУ с экипажем уничтожен восточнее острова Змеиный», — рассказали в telegram-канале ведомства. Там отметили, что катер был уничтожен самолетом Су-24. Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-30 уничтожил катер Вооруженных сил Украины около острова Змеиный. В катере находились украинские военные, которые также были уничтожены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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