Правительство упростило выдачу справок о гибели участников СВО

08 сентября 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

Родственники для получения справки смогут обратиться в военную часть, где служил солдат Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России появился упрощенный порядок выдачи справок о гибели участников СВО. Он был утвержден правительством РФ. Документ имеется в распоряжении ТАСС. Основным нововведением является возможность выдавать родственникам документы о смерти участника спецоперации командиром военных частей. Ранее такая возможность была лишь у медицинских организаций. В документе указано, что справка оформляется лишь в тех случаях, когда гибель военного не вызывает сомнений. Получить ее могут родственники в воинской части, в которой служил боец, либо в военкомате в случае, если военнослужащий прибыл в зону СВО на контрактной основе. Получить справку о том, что участник СВО пропал без вести, можно после шести месяцев без данных о местонахождении бойца. Перед этим суд должен признать человека пропавшим без вести.

В России появился упрощенный порядок выдачи справок о гибели участников СВО. Он был утвержден правительством РФ. Документ имеется в распоряжении ТАСС. Основным нововведением является возможность выдавать родственникам документы о смерти участника спецоперации командиром военных частей. Ранее такая возможность была лишь у медицинских организаций. В документе указано, что справка оформляется лишь в тех случаях, когда гибель военного не вызывает сомнений. Получить ее могут родственники в воинской части, в которой служил боец, либо в военкомате в случае, если военнослужащий прибыл в зону СВО на контрактной основе. Получить справку о том, что участник СВО пропал без вести, можно после шести месяцев без данных о местонахождении бойца. Перед этим суд должен признать человека пропавшим без вести.