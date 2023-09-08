Правительство упростило выдачу справок о гибели участников СВО

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, каска, автомат калашникова, оружие, чвк, сво, каска солдатская
Родственники для получения справки смогут обратиться в военную часть, где служил солдат Фото:

В России появился упрощенный порядок выдачи справок о гибели участников СВО. Он был утвержден правительством РФ. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

Основным нововведением является возможность выдавать родственникам документы о смерти участника спецоперации командиром военных частей. Ранее такая возможность была лишь у медицинских организаций.

В документе указано, что справка оформляется лишь в тех случаях, когда гибель военного не вызывает сомнений. Получить ее могут родственники в воинской части, в которой служил боец, либо в военкомате в случае, если военнослужащий прибыл в зону СВО на контрактной основе. Получить справку о том, что участник СВО пропал без вести, можно после шести месяцев без данных о местонахождении бойца. Перед этим суд должен признать человека пропавшим без вести.

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В России появился упрощенный порядок выдачи справок о гибели участников СВО. Он был утвержден правительством РФ. Документ имеется в распоряжении ТАСС. Основным нововведением является возможность выдавать родственникам документы о смерти участника спецоперации командиром военных частей. Ранее такая возможность была лишь у медицинских организаций. В документе указано, что справка оформляется лишь в тех случаях, когда гибель военного не вызывает сомнений. Получить ее могут родственники в воинской части, в которой служил боец, либо в военкомате в случае, если военнослужащий прибыл в зону СВО на контрактной основе. Получить справку о том, что участник СВО пропал без вести, можно после шести месяцев без данных о местонахождении бойца. Перед этим суд должен признать человека пропавшим без вести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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