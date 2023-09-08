Правительство упростило выдачу справок о гибели участников СВО

В России появился упрощенный порядок выдачи справок о гибели участников СВО. Он был утвержден правительством РФ. Документ имеется в распоряжении ТАСС.
Основным нововведением является возможность выдавать родственникам документы о смерти участника спецоперации командиром военных частей. Ранее такая возможность была лишь у медицинских организаций.
В документе указано, что справка оформляется лишь в тех случаях, когда гибель военного не вызывает сомнений. Получить ее могут родственники в воинской части, в которой служил боец, либо в военкомате в случае, если военнослужащий прибыл в зону СВО на контрактной основе. Получить справку о том, что участник СВО пропал без вести, можно после шести месяцев без данных о местонахождении бойца. Перед этим суд должен признать человека пропавшим без вести.
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