Азербайджан будет решать судьбу армян в Карабахе

Азербайджан намерен решать дальнейшую судьбу армян в Нагорном Карабахе. Такое заявление сделал представитель главы Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
«Дальнейшая судьба армян в Нагорном Карабахе является внутренним делом Азербайджана», — передает слова собеседника издание Sky News Arabia. Он также подчеркнул, что переговоры армянской и азербайджанской сторон могут привести к мирному договору для завершения конфликта.
Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе 19 сентября. Спустя сутки вооруженных столкновений Баку и правительство непризнанного региона при посредничестве российских миротворцев прекратили боевые действия. 21 сентября в Евлахе состоялись переговоры делегаций Азербайджана и Карабаха, пишет телеканал 360. Однако, по мнению экспертов, стороны не смогут решить все вопросы за один раунд диалога, сообщает
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