Азербайджан будет решать судьбу армян в Карабахе

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Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, город степанакерт, нагорный карабах
Судьба армян в Карабахе будет зависеть от Азербайджана, сказал представитель Ильхама Алиева Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан намерен решать дальнейшую судьбу армян в Нагорном Карабахе. Такое заявление сделал представитель главы Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

«Дальнейшая судьба армян в Нагорном Карабахе является внутренним делом Азербайджана», — передает слова собеседника издание Sky News Arabia. Он также подчеркнул, что переговоры армянской и азербайджанской сторон могут привести к мирному договору для завершения конфликта.

Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе 19 сентября. Спустя сутки вооруженных столкновений Баку и правительство непризнанного региона при посредничестве российских миротворцев прекратили боевые действия. 21 сентября в Евлахе состоялись переговоры делегаций Азербайджана и Карабаха, пишет телеканал 360. Однако, по мнению экспертов, стороны не смогут решить все вопросы за один раунд диалога, сообщает MK.RU.

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Азербайджан намерен решать дальнейшую судьбу армян в Нагорном Карабахе. Такое заявление сделал представитель главы Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. «Дальнейшая судьба армян в Нагорном Карабахе является внутренним делом Азербайджана», — передает слова собеседника издание Sky News Arabia. Он также подчеркнул, что переговоры армянской и азербайджанской сторон могут привести к мирному договору для завершения конфликта. Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе 19 сентября. Спустя сутки вооруженных столкновений Баку и правительство непризнанного региона при посредничестве российских миротворцев прекратили боевые действия. 21 сентября в Евлахе состоялись переговоры делегаций Азербайджана и Карабаха, пишет телеканал 360. Однако, по мнению экспертов, стороны не смогут решить все вопросы за один раунд диалога, сообщает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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