24 сентября 2023

На Украине заявили о разрушениях в Одессе после ночных взрывов

Спикер ВСУ Гуменюк: ночью в Одессе были повреждены стратегические объекты
© Служба новостей «URA.RU»
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В Одессе из-за взрывов повреждены стратегические объекты (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 25 сентября в Одессе были повреждены морской вокзал и зернохранилище. Об этом сообщила спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

«Попали в зернохранилище. <…> И фактически уничтожен морской вокзал в Одессе», — рассказала Наталья Гуменюк в эфире телеканала «Рада».

Ранее СМИ писали о взрывах в Одессе и области. Также сообщалось о работе противовоздушной обороны в регионе, пишет телеканал 360. Также на территории области была объявлена воздушная тревога.

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В ночь на 25 сентября в Одессе были повреждены морской вокзал и зернохранилище. Об этом сообщила спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. «Попали в зернохранилище. <…> И фактически уничтожен морской вокзал в Одессе», — рассказала Наталья Гуменюк в эфире телеканала «Рада». Ранее СМИ писали о взрывах в Одессе и области. Также сообщалось о работе противовоздушной обороны в регионе, пишет телеканал 360. Также на территории области была объявлена воздушная тревога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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