На Украине заявили о разрушениях в Одессе после ночных взрывов

В Одессе из-за взрывов повреждены стратегические объекты (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночь на 25 сентября в Одессе были повреждены морской вокзал и зернохранилище. Об этом сообщила спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.
«Попали в зернохранилище. <…> И фактически уничтожен морской вокзал в Одессе», — рассказала Наталья Гуменюк в эфире телеканала «Рада».
Ранее СМИ писали о взрывах в Одессе и области. Также сообщалось о работе противовоздушной обороны в регионе, пишет телеканал 360. Также на территории области была объявлена воздушная тревога.
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