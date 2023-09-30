На нефтепроводе в Ивано-Франковской области зафиксирован взрыв
В Ивано-Франковской области на украинском нефтепроводе в районе села Стримба произошел мощный взрыв. Об этом рассказали в МВД Украины.
«В 17:00 вблизи села Стримба в Ивано-Франковской области произошел взрыв нефтепровода», — сообщается в telegram-канале МВД. Там добавили, что зафиксирован прорыв нефтепровода диаметром 150 миллиметра, что привело к разливу нефтепродуктов на площади 100 квадратных метров и возгоранию.
Пожар затронул также частный дом. По предварительным данным, пострадали три человека. Задвижки на нефтепроводе были закрыты, а необходимые службы работают на месте происшествия, заключили в МВД Украины.
?
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!