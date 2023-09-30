На украинском нефтепроводе произошел мощный взрыв. Видео

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Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, дым
На нефтепроводе в Ивано-Франковской области зафиксирован взрыв Фото:

В Ивано-Франковской области на украинском нефтепроводе в районе села Стримба произошел мощный взрыв. Об этом рассказали в МВД Украины.

«В 17:00 вблизи села Стримба в Ивано-Франковской области произошел взрыв нефтепровода», — сообщается в telegram-канале МВД. Там добавили, что зафиксирован прорыв нефтепровода диаметром 150 миллиметра, что привело к разливу нефтепродуктов на площади 100 квадратных метров и возгоранию.

Пожар затронул также частный дом. По предварительным данным, пострадали три человека. Задвижки на нефтепроводе были закрыты, а необходимые службы работают на месте происшествия, заключили в МВД Украины.

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В Ивано-Франковской области на украинском нефтепроводе в районе села Стримба произошел мощный взрыв. Об этом рассказали в МВД Украины. «В 17:00 вблизи села Стримба в Ивано-Франковской области произошел взрыв нефтепровода», — сообщается в telegram-канале МВД. Там добавили, что зафиксирован прорыв нефтепровода диаметром 150 миллиметра, что привело к разливу нефтепродуктов на площади 100 квадратных метров и возгоранию. Пожар затронул также частный дом. По предварительным данным, пострадали три человека. Задвижки на нефтепроводе были закрыты, а необходимые службы работают на месте происшествия, заключили в МВД Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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