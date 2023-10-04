МИД потребовал наказать США из-за инцидента с визами для россиян

Россия требует немедленно начать арбитраж против США из-за несвоевременной выдачи виз российским дипломатам, которые должны были участвовать в переговорах «ядерной пятерки» в Нью-Йорке. Об этом заявил замглавы делегации РФ Константин Воронцов.
«Требуем незамедлительного запуска процедуры арбитража в отношении страны пребывания штаб-квартиры ООН», — сообщил Воронцов на заседании первого комитета Генассамблеи ООН. По его словам, это вопиющая ситуация. Он отметил, что своими действиями Штаты хотят сорвать встречу и подорвать председательство России в данном международном формате.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что представители России «должны были проводить и координировать мероприятие». Однако, по его словам, США долго не выдавали визы членам делегации, которые должны были участвовать в мероприятии
Россия требует немедленно начать арбитраж против США из-за несвоевременной выдачи виз российским дипломатам, которые должны были участвовать в переговорах «ядерной пятерки» в Нью-Йорке. Об этом заявил замглавы делегации РФ Константин Воронцов. «Требуем незамедлительного запуска процедуры арбитража в отношении страны пребывания штаб-квартиры ООН», — сообщил Воронцов на заседании первого комитета Генассамблеи ООН. По его словам, это вопиющая ситуация. Он отметил, что своими действиями Штаты хотят сорвать встречу и подорвать председательство России в данном международном формате. Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что представители России «должны были проводить и координировать мероприятие». Однако, по его словам, США долго не выдавали визы членам делегации, которые должны были участвовать в мероприятии