Глава Минфина ответил недовольным курсом рубля россиянам. Видео

Силуанов: для Минфина РФ важна стабильность и предсказуемость курса валюты
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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, силуанов антон
Антон Силуанов заявил о важности для Минфина поддержки стабильности для курса рубля Фото:

Минфин РФ делает акцент на стабильности и предсказуемости курса рубля. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов, комментируя недовольство россиян текущим курсом российской валюты.

«Нам главное — стабильность и предсказуемость», — подчеркнул Антон Силуанов журналистам. Его слова передает telegram-канал Shot.

В начале октября курс доллара достигал 101,5 рублей. Спустя несколько дней он снизился. Помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин пообещал, что курс нормализуется, а доллар начнет дешеветь.

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Минфин РФ делает акцент на стабильности и предсказуемости курса рубля. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов, комментируя недовольство россиян текущим курсом российской валюты. «Нам главное — стабильность и предсказуемость», — подчеркнул Антон Силуанов журналистам. Его слова передает telegram-канал Shot. В начале октября курс доллара достигал 101,5 рублей. Спустя несколько дней он снизился. Помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин пообещал, что курс нормализуется, а доллар начнет дешеветь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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