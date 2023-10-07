Антон Силуанов заявил о важности для Минфина поддержки стабильности для курса рубля
Минфин РФ делает акцент на стабильности и предсказуемости курса рубля. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов, комментируя недовольство россиян текущим курсом российской валюты.
«Нам главное — стабильность и предсказуемость», — подчеркнул Антон Силуанов журналистам. Его слова передает telegram-канал Shot.
В начале октября курс доллара достигал 101,5 рублей. Спустя несколько дней он снизился. Помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин пообещал, что курс нормализуется, а доллар начнет дешеветь.
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