Глава Минфина ответил недовольным курсом рубля россиянам. Видео

Силуанов: для Минфина РФ важна стабильность и предсказуемость курса валюты

07 октября 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Антон Силуанов заявил о важности для Минфина поддержки стабильности для курса рубля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минфин РФ делает акцент на стабильности и предсказуемости курса рубля. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов, комментируя недовольство россиян текущим курсом российской валюты. «Нам главное — стабильность и предсказуемость», — подчеркнул Антон Силуанов журналистам. Его слова передает telegram-канал Shot. В начале октября курс доллара достигал 101,5 рублей. Спустя несколько дней он снизился. Помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин пообещал, что курс нормализуется, а доллар начнет дешеветь.

Минфин РФ делает акцент на стабильности и предсказуемости курса рубля. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов, комментируя недовольство россиян текущим курсом российской валюты. «Нам главное — стабильность и предсказуемость», — подчеркнул Антон Силуанов журналистам. Его слова передает telegram-канал Shot. В начале октября курс доллара достигал 101,5 рублей. Спустя несколько дней он снизился. Помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин пообещал, что курс нормализуется, а доллар начнет дешеветь.