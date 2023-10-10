Bild: скоро начнется самая жесткая фаза войны Израиля и Палестины

10 октября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

В Газу могут войти до 100 тысяч военных армии Израиля, считает аналитик Юлиан Репке Фото: dpa/picture-alliance/TASS новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Самая жесткая фаза войны между Израилем и Палестиной начнется в тот момент, когда израильские военнослужащие зайдут в сектор Газа вместе с боевой техникой. Такое мнение высказал аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке. «С заходом израильских военных и их техники в Газу может начаться самая жесткая фаза как для ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля — прим. URA.RU), так и для ХАМАС (правящее в секторе Газа движение — прим. URA.RU), а Египет и Израиль, возможно, в какой-то момент откроют границы, чтобы позволить уйти гражданским», — считает Репке, его мнение приводится в материале Bild. Он также думает, что в Газу могут войти до 100 тысяч военных армии Израиля. По словам Репке, за прошедшие дни войны израильская авиация уничтожила более 1700 целей в рамках подготовки к сухопутной операции. Командование ЦАХАЛ предупредило жителей Газы о том, что вскоре могут начаться бои и призвало их покинуть опасные зоны, заключили в материале. Война Палестины и Израиля началась 7 октября, когда боевики палестинского движения ХАМАС выпустили пять тысяч ракет по израильской территории. С момента начала военных действий в Израиле обнаружили 1500 боевиков ХАМАСа. Глава политического бюро движения Исмаил Хания заявил, что ХАМАС не будет проводить никаких переговоров до окончания боевых действий. Число погибших палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу с начала эскалации с Израилем достигло 788, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самая жесткая фаза войны между Израилем и Палестиной начнется в тот момент, когда израильские военнослужащие зайдут в сектор Газа вместе с боевой техникой. Такое мнение высказал аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке. «С заходом израильских военных и их техники в Газу может начаться самая жесткая фаза как для ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля — прим. URA.RU), так и для ХАМАС (правящее в секторе Газа движение — прим. URA.RU), а Египет и Израиль, возможно, в какой-то момент откроют границы, чтобы позволить уйти гражданским», — считает Репке, его мнение приводится в материале Bild. Он также думает, что в Газу могут войти до 100 тысяч военных армии Израиля. По словам Репке, за прошедшие дни войны израильская авиация уничтожила более 1700 целей в рамках подготовки к сухопутной операции. Командование ЦАХАЛ предупредило жителей Газы о том, что вскоре могут начаться бои и призвало их покинуть опасные зоны, заключили в материале. Война Палестины и Израиля началась 7 октября, когда боевики палестинского движения ХАМАС выпустили пять тысяч ракет по израильской территории. С момента начала военных действий в Израиле обнаружили 1500 боевиков ХАМАСа. Глава политического бюро движения Исмаил Хания заявил, что ХАМАС не будет проводить никаких переговоров до окончания боевых действий. Число погибших палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу с начала эскалации с Израилем достигло 788, передает RT.