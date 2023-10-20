Politico: конкурентом Байдена на выборах будет мороженщик

Дин Филлипс бросит вызов действующему главе США Джо Байдену на ближайших выборах, пишет PoliticoФото: Official White House / Cameron Smith
Предприниматель Дин Филлипс, соучредитель компании по производству мороженого Talenti Gelato, рассматривает возможность противостоять президенту США Джо Байдену на ближайших выборах главы государства. Об этом пишет издание Politico.
«Филлипс оповестил своих коллег-членов Палаты представителей, что он на ближайших выборах планирует бросить вызов Байдену», — говорится в материале издания. Там добавили, что при положительном решении предприниматель готов лично профинансировать свою избирательную кампанию.
Следующие президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будет 60-я президентская гонка в истории страны, в ходе которой может быть избран 47-й президент США. Верховный суд США отказался запретить экс-президенту Дональду Трампу участие в выборах президента в 2024 году. Несмотря на то, что Трамп является фигурантом нескольких уголовных дел.
Предприниматель Дин Филлипс, соучредитель компании по производству мороженого Talenti Gelato, рассматривает возможность противостоять президенту США Джо Байдену на ближайших выборах главы государства. Об этом пишет издание Politico. «Филлипс оповестил своих коллег-членов Палаты представителей, что он на ближайших выборах планирует бросить вызов Байдену», — говорится в материале издания. Там добавили, что при положительном решении предприниматель готов лично профинансировать свою избирательную кампанию. Следующие президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будет 60-я президентская гонка в истории страны, в ходе которой может быть избран 47-й президент США. Верховный суд США отказался запретить экс-президенту Дональду Трампу участие в выборах президента в 2024 году. Несмотря на то, что Трамп является фигурантом нескольких уголовных дел.