Песков высказался о преследовании американцев в России

Песков заявил, что граждан США наказывают, если они нарушают закон РФ
В России не преследуют граждан США. Такие меры принимаются только к тем, кто нарушает закон. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Никакой кампании по преследованию граждан США в России нет. Есть граждане США, которые нарушают закон, в отношении их применяются законные меры. О другом говорить неуместно», — заявил Песков. Он также отметил, что Кремль не следит за судьбой журналистки Алсу Курмашевой, задержанной в Казани. Ранее ее оштрафовали за отсутствие регистрации гражданства США в российских органах власти.
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