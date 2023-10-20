Песков высказался о преследовании американцев в России

Песков: граждане США не преследуются в России
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что граждан США наказывают, если они нарушают закон РФ Фото:

В России не преследуют граждан США. Такие меры принимаются только к тем, кто нарушает закон. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никакой кампании по преследованию граждан США в России нет. Есть граждане США, которые нарушают закон, в отношении их применяются законные меры. О другом говорить неуместно», — заявил Песков. Он также отметил, что Кремль не следит за судьбой журналистки Алсу Курмашевой, задержанной в Казани. Ранее ее оштрафовали за отсутствие регистрации гражданства США в российских органах власти.

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В России не преследуют граждан США. Такие меры принимаются только к тем, кто нарушает закон. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Никакой кампании по преследованию граждан США в России нет. Есть граждане США, которые нарушают закон, в отношении их применяются законные меры. О другом говорить неуместно», — заявил Песков. Он также отметил, что Кремль не следит за судьбой журналистки Алсу Курмашевой, задержанной в Казани. Ранее ее оштрафовали за отсутствие регистрации гражданства США в российских органах власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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