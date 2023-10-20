Песков высказался о преследовании американцев в России

Песков: граждане США не преследуются в России

20 октября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что граждан США наказывают, если они нарушают закон РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России не преследуют граждан США. Такие меры принимаются только к тем, кто нарушает закон. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Никакой кампании по преследованию граждан США в России нет. Есть граждане США, которые нарушают закон, в отношении их применяются законные меры. О другом говорить неуместно», — заявил Песков. Он также отметил, что Кремль не следит за судьбой журналистки Алсу Курмашевой, задержанной в Казани. Ранее ее оштрафовали за отсутствие регистрации гражданства США в российских органах власти.

В России не преследуют граждан США. Такие меры принимаются только к тем, кто нарушает закон. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Никакой кампании по преследованию граждан США в России нет. Есть граждане США, которые нарушают закон, в отношении их применяются законные меры. О другом говорить неуместно», — заявил Песков. Он также отметил, что Кремль не следит за судьбой журналистки Алсу Курмашевой, задержанной в Казани. Ранее ее оштрафовали за отсутствие регистрации гражданства США в российских органах власти.