Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова

20 октября 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

Чемпионка по биатлону Анфиса Резцова умерла на 59-м году жизни Фото: Уткин Игорь, Яковлев Александр/Ф Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова ушла из жизни. Об этом сообщил бывший муж российской спортсменки Леонид Резцов. «Умерла Анфиса Резцова», — пишет ТАСС. Агентству информацию передал Резцов, отметив, что чемпионка умерла еще 19 октября в реанимации. Анфиса Резцова ушла из жизни на 59-м году жизни.

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова ушла из жизни. Об этом сообщил бывший муж российской спортсменки Леонид Резцов. «Умерла Анфиса Резцова», — пишет ТАСС. Агентству информацию передал Резцов, отметив, что чемпионка умерла еще 19 октября в реанимации. Анфиса Резцова ушла из жизни на 59-м году жизни.