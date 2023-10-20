Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова

Чемпионка по биатлону Анфиса Резцова умерла на 59-м году жизни
Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова ушла из жизни. Об этом сообщил бывший муж российской спортсменки Леонид Резцов.
«Умерла Анфиса Резцова», — пишет ТАСС. Агентству информацию передал Резцов, отметив, что чемпионка умерла еще 19 октября в реанимации. Анфиса Резцова ушла из жизни на 59-м году жизни.
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