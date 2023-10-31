Военного ВСУ ждет тюрьма за присвоение выплат несуществующих солдат

Командира из части ВСУ приговорили к 7,6 года тюрьмы за присвоение выплат бойцам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, автомат, калашников, ак, всу, stock
Военный ВСУ присвоил себе 96 тысяч долларов военных выплат Фото:

В Днепропетровской области начальника отделения персонала в штабе одной из воинских частей ВСУ приговорили к семи годам и шести месяцем тюрьмы. Он присвоил себе 96 тысяч долларов боевых выплат, сообщили в украинской генпрокуратуре.

Начальник отделения воинской части вместе с сообщником присвоил 3,5 миллиона гривен (более 96 тысяч долларов, примерно 8,9 миллиона рублей — прим. URA.RU) боевых выплат несуществующих солдат. «Он приговорен к 7 годам 6 месяцам заключения с конфискацией имущества. Также он лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 2 года», — говорится в сообщении ведомства.

В СМИ неоднократно писали о коррупционных скандалах на Украине. Так, сообщалось что с начала 2023 года минобороны и таможенная служба Украины обнаружили более 650 случаев хищения гуманитарной помощи для солдат ВСУ.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Днепропетровской области начальника отделения персонала в штабе одной из воинских частей ВСУ приговорили к семи годам и шести месяцем тюрьмы. Он присвоил себе 96 тысяч долларов боевых выплат, сообщили в украинской генпрокуратуре. Начальник отделения воинской части вместе с сообщником присвоил 3,5 миллиона гривен (более 96 тысяч долларов, примерно 8,9 миллиона рублей — прим. URA.RU) боевых выплат несуществующих солдат. «Он приговорен к 7 годам 6 месяцам заключения с конфискацией имущества. Также он лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 2 года», — говорится в сообщении ведомства. В СМИ неоднократно писали о коррупционных скандалах на Украине. Так, сообщалось что с начала 2023 года минобороны и таможенная служба Украины обнаружили более 650 случаев хищения гуманитарной помощи для солдат ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...