Военного ВСУ ждет тюрьма за присвоение выплат несуществующих солдат Командира из части ВСУ приговорили к 7,6 года тюрьмы за присвоение выплат бойцам 31 октября 2023 в 16:54 Размер текста - 17 + Военный ВСУ присвоил себе 96 тысяч долларов военных выплат Фото: Официальный портал Киева В Днепропетровской области начальника отделения персонала в штабе одной из воинских частей ВСУ приговорили к семи годам и шести месяцем тюрьмы. Он присвоил себе 96 тысяч долларов боевых выплат, сообщили в украинской генпрокуратуре. Начальник отделения воинской части вместе с сообщником присвоил 3,5 миллиона гривен (более 96 тысяч долларов, примерно 8,9 миллиона рублей — прим. URA.RU) боевых выплат несуществующих солдат. «Он приговорен к 7 годам 6 месяцам заключения с конфискацией имущества. Также он лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 2 года», — говорится в сообщении ведомства. В СМИ неоднократно писали о коррупционных скандалах на Украине. Так, сообщалось что с начала 2023 года минобороны и таможенная служба Украины обнаружили более 650 случаев хищения гуманитарной помощи для солдат ВСУ. В Днепропетровской области начальника отделения персонала в штабе одной из воинских частей ВСУ приговорили к семи годам и шести месяцем тюрьмы. Он присвоил себе 96 тысяч долларов боевых выплат, сообщили в украинской генпрокуратуре. Начальник отделения воинской части вместе с сообщником присвоил 3,5 миллиона гривен (более 96 тысяч долларов, примерно 8,9 миллиона рублей — прим. URA.RU) боевых выплат несуществующих солдат. «Он приговорен к 7 годам 6 месяцам заключения с конфискацией имущества. Также он лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 2 года», — говорится в сообщении ведомства. В СМИ неоднократно писали о коррупционных скандалах на Украине. Так, сообщалось что с начала 2023 года минобороны и таможенная служба Украины обнаружили более 650 случаев хищения гуманитарной помощи для солдат ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям