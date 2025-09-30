Пентагон призвал США готовиться к войне

США необходимо быть готовыми к возможному военному конфликту, поскольку страна сейчас переживает период, связанный с потенциальными угрозами. Об этом в своем обращении к генералам и адмиралам отметил глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн.
«Мы живем в динамичные и потенциально опасные времена. Глобальный риск возрастает. Наши противники больше не объединяются, они объединились, и мы должны объединиться с равной решимостью и единством <…> Мы должны быть готовы к войне», — сказал Кейн во вступительной речи. Информацию передает телеканал Fox News.
Сегодня в Штатах запланирована масштабная встреча: порядка 900 высших офицеров, включая генералов и адмиралов, соберутся на одной из военных баз по инициативе министра обороны Пита Хегсета. Примечательно, что приглашенным не сообщили официальную причину проведения мероприятия. Среди возможных версий — обсуждение вопросов, связанных с потенциальной подготовкой к военным действиям, передает деловое издание «Взгляд». Ожидается, что с обращениями к собравшимся выступят Пит Хегсет и президент США Дональд Трамп. По данным The Washington Post, среди участников мероприятия преобладают настроения неопределенности и беспокойства.
