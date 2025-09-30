Пентагон призвал США готовиться к войне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дэн Кейн обратился к генералам в США, чтобы те готовились к войне
Дэн Кейн обратился к генералам в США, чтобы те готовились к войне Фото:

США необходимо быть готовыми к возможному военному конфликту, поскольку страна сейчас переживает период, связанный с потенциальными угрозами. Об этом в своем обращении к генералам и адмиралам отметил глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн.

«Мы живем в динамичные и потенциально опасные времена. Глобальный риск возрастает. Наши противники больше не объединяются, они объединились, и мы должны объединиться с равной решимостью и единством <…> Мы должны быть готовы к войне», — сказал Кейн во вступительной речи. Информацию передает телеканал Fox News. 

Сегодня в Штатах запланирована масштабная встреча: порядка 900 высших офицеров, включая генералов и адмиралов, соберутся на одной из военных баз по инициативе министра обороны Пита Хегсета. Примечательно, что приглашенным не сообщили официальную причину проведения мероприятия. Среди возможных версий — обсуждение вопросов, связанных с потенциальной подготовкой к военным действиям, передает деловое издание «Взгляд». Ожидается, что с обращениями к собравшимся выступят Пит Хегсет и президент США Дональд Трамп. По данным The Washington Post, среди участников мероприятия преобладают настроения неопределенности и беспокойства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США необходимо быть готовыми к возможному военному конфликту, поскольку страна сейчас переживает период, связанный с потенциальными угрозами. Об этом в своем обращении к генералам и адмиралам отметил глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн. «Мы живем в динамичные и потенциально опасные времена. Глобальный риск возрастает. Наши противники больше не объединяются, они объединились, и мы должны объединиться с равной решимостью и единством <…> Мы должны быть готовы к войне», — сказал Кейн во вступительной речи. Информацию передает телеканал Fox News.  Сегодня в Штатах запланирована масштабная встреча: порядка 900 высших офицеров, включая генералов и адмиралов, соберутся на одной из военных баз по инициативе министра обороны Пита Хегсета. Примечательно, что приглашенным не сообщили официальную причину проведения мероприятия. Среди возможных версий — обсуждение вопросов, связанных с потенциальной подготовкой к военным действиям, передает деловое издание «Взгляд». Ожидается, что с обращениями к собравшимся выступят Пит Хегсет и президент США Дональд Трамп. По данным The Washington Post, среди участников мероприятия преобладают настроения неопределенности и беспокойства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...