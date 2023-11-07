МВД перестанет наказывать россиян за 46 видов нарушений

08 ноября 2023 в 05:15 Размер текста - 17 +

С МВД снимут часть дублирующих составов преступлений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С МВД РФ снимут часть полномочий по ведению дел и составлению протоколов за 46 видов административных правонарушений, которые контролируются другими ведомствами. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы 10 ноября. «Составление протоколов и возбуждение дел по некоторым административным правонарушениям предлагается исключить из полномочий МВД России <…> Всего (снимут — прим. URA.RU) 46 составов правонарушений как дублирующих. Законопроект кабинет министров до 10 ноября внесет в Госдуму», — информацию передают «Известия». Так МВД больше не будет штрафовать за нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов и за оборот алкоголя и ведение бизнеса с нарушением лицензионных требований. Помимо этого, с ведомства сняли обязательства по контролю за охотой на медведей и рыбалку без разрешения, а также за самовольное подключение к нефтепроводам. Часть дублирующих полномочий пока останется в ведении МВД. По ним будет проводиться более глубокий анализ, так как существует риск угрозы безопасности. Ранее с целью снижения негативных последствий для российской экономики Госдумой РФ был принят во втором и третьем чтении правительственный закон об уменьшении уголовного срока по ряду статей и преступлений, связанных с налогами. Позднее президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии МВД заявил о необходимости смягчения наказания для предпринимателей и снижения давления на бизнес. Снятие части дублирующих полномочий с силовиков должно этому способствовать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С МВД РФ снимут часть полномочий по ведению дел и составлению протоколов за 46 видов административных правонарушений, которые контролируются другими ведомствами. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы 10 ноября. «Составление протоколов и возбуждение дел по некоторым административным правонарушениям предлагается исключить из полномочий МВД России <…> Всего (снимут — прим. URA.RU) 46 составов правонарушений как дублирующих. Законопроект кабинет министров до 10 ноября внесет в Госдуму», — информацию передают «Известия». Так МВД больше не будет штрафовать за нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов и за оборот алкоголя и ведение бизнеса с нарушением лицензионных требований. Помимо этого, с ведомства сняли обязательства по контролю за охотой на медведей и рыбалку без разрешения, а также за самовольное подключение к нефтепроводам. Часть дублирующих полномочий пока останется в ведении МВД. По ним будет проводиться более глубокий анализ, так как существует риск угрозы безопасности. Ранее с целью снижения негативных последствий для российской экономики Госдумой РФ был принят во втором и третьем чтении правительственный закон об уменьшении уголовного срока по ряду статей и преступлений, связанных с налогами. Позднее президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии МВД заявил о необходимости смягчения наказания для предпринимателей и снижения давления на бизнес. Снятие части дублирующих полномочий с силовиков должно этому способствовать.