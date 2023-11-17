ВС РФ сбили у берегов Крыма две украинские ракеты «Нептун»

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Виды города. Пермь, ракеты, пво
В Крыму работали системы ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины атаковали Крым ракетами «Нептун». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет „Нептун“», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что российские системы ПВО уничтожили все ракеты над акваторией Черного моря, у побережья Крыма.

Ранее губернатор Севастополя сообщил о воздушной тревоге. Он отметил, что было сбито две воздушные цели, повреждений инфраструктуры нет.

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Вооруженные силы Украины атаковали Крым ракетами «Нептун». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет „Нептун“», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что российские системы ПВО уничтожили все ракеты над акваторией Черного моря, у побережья Крыма. Ранее губернатор Севастополя сообщил о воздушной тревоге. Он отметил, что было сбито две воздушные цели, повреждений инфраструктуры нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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