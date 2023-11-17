ВС РФ сбили у берегов Крыма две украинские ракеты «Нептун»

В Крыму работали системы ПВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины атаковали Крым ракетами «Нептун». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет „Нептун“», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что российские системы ПВО уничтожили все ракеты над акваторией Черного моря, у побережья Крыма.
Ранее губернатор Севастополя сообщил о воздушной тревоге. Он отметил, что было сбито две воздушные цели, повреждений инфраструктуры нет.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!