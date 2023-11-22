Запад пожаловался на проблемы из-за прекращения контакта с РФ в Арктике

22 ноября 2023 в 06:22 Размер текста - 17 +

В США обеспокоены отсутствием России в Арктическом совете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прекращение сотрудничества между Россией и другими странами-участниками Арктического совета (Данией, Исландией, Канадой, Норвегией, США, Финляндией и Швецией) создает множество проблем в работе организации. С таким заявлением выступил председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Мортен Хеглунд. «Нам приходится прокладывать курс в очень непростой ситуации. Большая часть нормального двустороннего сотрудничества между Россией и остальными семью государствами разрушена, его больше нет. И это по многим причинам — как политическим, так и практическим — создает множество проблем», — передает издание « Коммерсант » слова Мортена Хеглунда. Он отметил, что в настоящее время страны должны найти способ сохранения Арктический совет целостным. По его мнению, организацию выполняла свои задачи, повышая свою роль и актуальность. «Если мы потеряем Арктический совет, восстановить его будет очень сложно», — подытожил Хеглунд. Западные страны приостановили работу Арктического совета из-за конфликта на Украине. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявлял, что данная территория может стать полигоном в противостоянии России и стран НАТО. В феврале 2023 года в Белом доме призвали к сотрудничеству с Россией в Арктике.

Прекращение сотрудничества между Россией и другими странами-участниками Арктического совета (Данией, Исландией, Канадой, Норвегией, США, Финляндией и Швецией) создает множество проблем в работе организации. С таким заявлением выступил председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Мортен Хеглунд. «Нам приходится прокладывать курс в очень непростой ситуации. Большая часть нормального двустороннего сотрудничества между Россией и остальными семью государствами разрушена, его больше нет. И это по многим причинам — как политическим, так и практическим — создает множество проблем», — передает издание «Коммерсант» слова Мортена Хеглунда. Он отметил, что в настоящее время страны должны найти способ сохранения Арктический совет целостным. По его мнению, организацию выполняла свои задачи, повышая свою роль и актуальность. «Если мы потеряем Арктический совет, восстановить его будет очень сложно», — подытожил Хеглунд. Западные страны приостановили работу Арктического совета из-за конфликта на Украине. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявлял, что данная территория может стать полигоном в противостоянии России и стран НАТО. В феврале 2023 года в Белом доме призвали к сотрудничеству с Россией в Арктике.