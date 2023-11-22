Экс-начальник МВД Приамурья получил срок за многомиллионное хищение

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Николай Аксенов обвинен в нанесении ущерба для бюджета в размере 39 миллионов рублей Фото:

Бывший начальник Управления МВД России по Амурской области Николай Аксенов приговорен судом к четырем годам лишения свободы. Наказание последовало за совершение многомиллионного хищения и злоупотребление должностными полномочиями.

«Суд дал Аксенову четыре года лишения свободы», — сообщает telegram-канал Благовещенского городского суда Амурской области. Там добавили, что Аксенов был приговорен судом за совершение многомиллионного хищения и злоупотребление должностными полномочиями. За аналогичное нарушение был наказан пятью годами лишения свободы и экс-начальник тыла управления МВД России по Амурской области Михаил Робканов. Они были отправлены в колонию общего режима.

Аксенов и Робканов в период с 2013 по 2015 годы подписали документы о приемке работ по реконструкции полицейского участка без необходимой документации. Это привело к невыполнению государственного контракта и ущербу для бюджета в размере 39 миллионов рублей. Они также похитили средства из федерального бюджета и незаконно приобрели шестикомнатную квартиру, в которой жили Робканов и его семья, заключили в суде.

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Бывший начальник Управления МВД России по Амурской области Николай Аксенов приговорен судом к четырем годам лишения свободы. Наказание последовало за совершение многомиллионного хищения и злоупотребление должностными полномочиями. «Суд дал Аксенову четыре года лишения свободы», — сообщает telegram-канал Благовещенского городского суда Амурской области. Там добавили, что Аксенов был приговорен судом за совершение многомиллионного хищения и злоупотребление должностными полномочиями. За аналогичное нарушение был наказан пятью годами лишения свободы и экс-начальник тыла управления МВД России по Амурской области Михаил Робканов. Они были отправлены в колонию общего режима. Аксенов и Робканов в период с 2013 по 2015 годы подписали документы о приемке работ по реконструкции полицейского участка без необходимой документации. Это привело к невыполнению государственного контракта и ущербу для бюджета в размере 39 миллионов рублей. Они также похитили средства из федерального бюджета и незаконно приобрели шестикомнатную квартиру, в которой жили Робканов и его семья, заключили в суде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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