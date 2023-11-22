Экс-начальник МВД Приамурья получил срок за многомиллионное хищение

22 ноября 2023 в 07:28 Размер текста - 17 +

Николай Аксенов обвинен в нанесении ущерба для бюджета в размере 39 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший начальник Управления МВД России по Амурской области Николай Аксенов приговорен судом к четырем годам лишения свободы. Наказание последовало за совершение многомиллионного хищения и злоупотребление должностными полномочиями. «Суд дал Аксенову четыре года лишения свободы», — сообщает telegram-канал Благовещенского городского суда Амурской области. Там добавили, что Аксенов был приговорен судом за совершение многомиллионного хищения и злоупотребление должностными полномочиями. За аналогичное нарушение был наказан пятью годами лишения свободы и экс-начальник тыла управления МВД России по Амурской области Михаил Робканов. Они были отправлены в колонию общего режима. Аксенов и Робканов в период с 2013 по 2015 годы подписали документы о приемке работ по реконструкции полицейского участка без необходимой документации. Это привело к невыполнению государственного контракта и ущербу для бюджета в размере 39 миллионов рублей. Они также похитили средства из федерального бюджета и незаконно приобрели шестикомнатную квартиру, в которой жили Робканов и его семья, заключили в суде.

Бывший начальник Управления МВД России по Амурской области Николай Аксенов приговорен судом к четырем годам лишения свободы. Наказание последовало за совершение многомиллионного хищения и злоупотребление должностными полномочиями. «Суд дал Аксенову четыре года лишения свободы», — сообщает telegram-канал Благовещенского городского суда Амурской области. Там добавили, что Аксенов был приговорен судом за совершение многомиллионного хищения и злоупотребление должностными полномочиями. За аналогичное нарушение был наказан пятью годами лишения свободы и экс-начальник тыла управления МВД России по Амурской области Михаил Робканов. Они были отправлены в колонию общего режима. Аксенов и Робканов в период с 2013 по 2015 годы подписали документы о приемке работ по реконструкции полицейского участка без необходимой документации. Это привело к невыполнению государственного контракта и ущербу для бюджета в размере 39 миллионов рублей. Они также похитили средства из федерального бюджета и незаконно приобрели шестикомнатную квартиру, в которой жили Робканов и его семья, заключили в суде.