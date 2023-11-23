Перемирие в секторе Газа перенесли на сутки

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, сектор газа, stock, цахал, армия израиль
МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что перемирие перенесли на день Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Перемирие в секторе Газа начнется 24 ноября в семь утра по местному времени (08.00 по мск). Об этом сообщил представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

«Перемирие в секторе Газа начнется завтра, в пятницу, в семь утра по местному времени», — заявил Маджид аль-Ансари. Его слова приводит telegram-канал Al Jazeera.

Ранее сообщалось, что между Израилем и сектором Газа в течение четырех дней будет проходить режим прекращения огня, передает RT. Замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук сообщал, что гуманитарная пауза в секторе Газа с прекращением боевых действий и освобождением заложников начнется 23 ноября.

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Перемирие в секторе Газа начнется 24 ноября в семь утра по местному времени (08.00 по мск). Об этом сообщил представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. «Перемирие в секторе Газа начнется завтра, в пятницу, в семь утра по местному времени», — заявил Маджид аль-Ансари. Его слова приводит telegram-канал Al Jazeera. Ранее сообщалось, что между Израилем и сектором Газа в течение четырех дней будет проходить режим прекращения огня, передает RT. Замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук сообщал, что гуманитарная пауза в секторе Газа с прекращением боевых действий и освобождением заложников начнется 23 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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