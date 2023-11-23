Перемирие в секторе Газа перенесли на сутки

Перемирие в секторе Газа начнется 24 ноября в семь утра по местному времени (08.00 по мск). Об этом сообщил представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
«Перемирие в секторе Газа начнется завтра, в пятницу, в семь утра по местному времени», — заявил Маджид аль-Ансари. Его слова
Ранее сообщалось, что между Израилем и сектором Газа в течение четырех дней будет проходить режим прекращения огня, передает RT. Замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук сообщал, что гуманитарная пауза в секторе Газа с прекращением боевых действий и освобождением заложников начнется 23 ноября.
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