Армия и оружие Перемирие в секторе Газа перенесли на сутки 23 ноября 2023 в 19:22 Размер текста - 17 + МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что перемирие перенесли на день Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Перемирие в секторе Газа начнется 24 ноября в семь утра по местному времени (08.00 по мск). Об этом сообщил представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. «Перемирие в секторе Газа начнется завтра, в пятницу, в семь утра по местному времени», — заявил Маджид аль-Ансари. Его слова приводит telegram-канал Al Jazeera. Ранее сообщалось, что между Израилем и сектором Газа в течение четырех дней будет проходить режим прекращения огня, передает RT. Замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук сообщал, что гуманитарная пауза в секторе Газа с прекращением боевых действий и освобождением заложников начнется 23 ноября. Перемирие в секторе Газа начнется 24 ноября в семь утра по местному времени (08.00 по мск). Об этом сообщил представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. «Перемирие в секторе Газа начнется завтра, в пятницу, в семь утра по местному времени», — заявил Маджид аль-Ансари. Его слова приводит telegram-канал Al Jazeera. Ранее сообщалось, что между Израилем и сектором Газа в течение четырех дней будет проходить режим прекращения огня, передает RT. Замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук сообщал, что гуманитарная пауза в секторе Газа с прекращением боевых действий и освобождением заложников начнется 23 ноября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям