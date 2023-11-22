ХАМАС: перемирие в секторе Газа начнется завтра в 10 часов утра

22 ноября 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Абу Марзук отметил, что в четверг начнется освобождение заложников Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Гуманитарная пауза в секторе Газа с прекращением боевых действий и освобождением 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных начнется 23 ноября в 10.00 часов утра (11.00 мск). Об этом заявил замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук. «Перемирие в секторе Газа начнется завтра в 10 утра. Большинство из 50 задержанных, которые будут освобождены, являются гражданами иностранных государств», — заявил Абу Марзук телеканалу al Jazeera. Ранее сообщалось, что между армией Израиля (ЦАХАЛ) и ХАМАС в течение четырех дней будет проходить режим прекращения огня, передает RT. Глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим заявил, что две россиянки, захваченные ХАМАС на юге Израиля 7 октября, будут освобождены после вступления в действие режима прекращения огня.

Гуманитарная пауза в секторе Газа с прекращением боевых действий и освобождением 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных начнется 23 ноября в 10.00 часов утра (11.00 мск). Об этом заявил замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук. «Перемирие в секторе Газа начнется завтра в 10 утра. Большинство из 50 задержанных, которые будут освобождены, являются гражданами иностранных государств», — заявил Абу Марзук телеканалу al Jazeera. Ранее сообщалось, что между армией Израиля (ЦАХАЛ) и ХАМАС в течение четырех дней будет проходить режим прекращения огня, передает RT. Глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим заявил, что две россиянки, захваченные ХАМАС на юге Израиля 7 октября, будут освобождены после вступления в действие режима прекращения огня.