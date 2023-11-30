Что изменится в жизни россиян с декабря: двойные пенсии, 10-дневные каникулы, пени по налогам

Пенсионеры в декабре получат сразу две пенсии

Новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В декабре 2023 года россиян ждут 10-дневные новогодние каникулы, изменения в правилах выезда за границу, а также важные моменты, связанные с налогами и пенсиями. URA.RU собрало в своем материале нововведения, которые ждут россиян в последнем месяце уходящего года.

Пенсия авансом

В декабре пенсионеры, которым пенсии начисляются в начале января, получат две выплаты одновременно — за декабрь и за январь. Вторая из них будет уже проиндексирована, учитывая повышение с 1 января 2024 года на 7,5%. Первые пенсии начнут поступать с 1 декабря, а январские выплаты — с 25 числа месяца.

Штрафов за летнюю резину не будет

МВД России опровергло информацию о штрафах за использование летней резины зимой, начиная с 1 декабря. Официальный представитель МВД Ирина Волк подчеркнула, что новых штрафов за несоответствие шин сезону введено не будет.

Время платить налоги

1 декабря — последний день для уплаты налогов на имущество, земельный и транспортный налог, а также НДФЛ. В случае неуплаты начнут начисляться пени.

Профессии с гражданством

С 15 декабря обновляется перечень профессий для иностранных специалистов, которые могут получить российское гражданство упрощенно. В список добавлены новые специальности, включая администратора вычислительной сети и разработчиков.

Изменение цен на железнодорожные перевозки и шоколад

С 1 декабря ожидается рост тарифов на грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки на 10,75%, а также индексация оптовых цен на газ для промышленных потребителей на 10%. Кондитерский холдинг «Объединенные кондитеры» анонсировал повышение цен на шоколад на 16% и на другие кондитерские изделия.

Правила выезда россиян за границу

С 11 декабря вступают в силу поправки в законодательство, касающиеся выезда граждан за границу. Будут введены основания для признания паспортов недействительными и начнется учет неактуальных документов в МВД.

Надзор в местах содержания под стражей

С 11 декабря изменяются правила содержания под стражей, в том числе возраст ребенка, который может находиться с матерью в следственном изоляторе, увеличивается до четырех лет. Также будут введены новые технические средства надзора и контроля.

Окончание призыва и кредитные каникулы для участников СВО

31 декабря завершается осенний призыв на срочную службу. Также мобилизованные лица и участники СВО могут обратиться за кредитными каникулами до этой даты.

Новогодние каникулы

Новогодние каникулы начнутся 30 декабря и продлятся до 8 января включительно, давая россиянам 10 дней для отдыха и празднования.