01 декабря 2023

В ДТП на курганской трассе погибли три человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Фельдшеры. Курган, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
На месте аварии работают специалисты экстренных служб Фото:

Минимум три человека погибли в ДТП под Катайском (Курганская область). Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«В Курганской области на трассе погибли трое, видны трупы. Погибших и пострадавших может быть больше. Авария случилась на участке дороги между кафе „Светлана“ и городом Катайск. Пожарные и полиция — на месте, скорая подъезжает», — пояснили собеседники информационного агентства.

В ГИБДД региона URA.RU информацию об инциденте подтвердили. Сейчас обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются. Подробная информация будет опубликована позднее.

Полицейские призвала курганских водителей быть осторожными и рекомендовала не ездить на дальние расстояния из-за опасной ситуации на дорогах. Метеорологи прогнозируют усиление ветра и обильные снегопады в области.

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Минимум три человека погибли в ДТП под Катайском (Курганская область). Об этом URA.RU рассказали очевидцы. «В Курганской области на трассе погибли трое, видны трупы. Погибших и пострадавших может быть больше. Авария случилась на участке дороги между кафе „Светлана“ и городом Катайск. Пожарные и полиция — на месте, скорая подъезжает», — пояснили собеседники информационного агентства. В ГИБДД региона URA.RU информацию об инциденте подтвердили. Сейчас обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются. Подробная информация будет опубликована позднее. Полицейские призвала курганских водителей быть осторожными и рекомендовала не ездить на дальние расстояния из-за опасной ситуации на дорогах. Метеорологи прогнозируют усиление ветра и обильные снегопады в области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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