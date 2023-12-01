В ДТП на курганской трассе погибли три человека

02 декабря 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

На месте аварии работают специалисты экстренных служб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минимум три человека погибли в ДТП под Катайском (Курганская область). Об этом URA.RU рассказали очевидцы. «В Курганской области на трассе погибли трое, видны трупы. Погибших и пострадавших может быть больше. Авария случилась на участке дороги между кафе „Светлана“ и городом Катайск. Пожарные и полиция — на месте, скорая подъезжает», — пояснили собеседники информационного агентства. В ГИБДД региона URA.RU информацию об инциденте подтвердили. Сейчас обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются. Подробная информация будет опубликована позднее. Полицейские призвала курганских водителей быть осторожными и рекомендовала не ездить на дальние расстояния из-за опасной ситуации на дорогах. Метеорологи прогнозируют усиление ветра и обильные снегопады в области.

Минимум три человека погибли в ДТП под Катайском (Курганская область). Об этом URA.RU рассказали очевидцы. «В Курганской области на трассе погибли трое, видны трупы. Погибших и пострадавших может быть больше. Авария случилась на участке дороги между кафе „Светлана“ и городом Катайск. Пожарные и полиция — на месте, скорая подъезжает», — пояснили собеседники информационного агентства. В ГИБДД региона URA.RU информацию об инциденте подтвердили. Сейчас обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются. Подробная информация будет опубликована позднее. Полицейские призвала курганских водителей быть осторожными и рекомендовала не ездить на дальние расстояния из-за опасной ситуации на дорогах. Метеорологи прогнозируют усиление ветра и обильные снегопады в области.