Путин поручил уравнять в правах всех волонтеров РФ, работающих в зоне СВО

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Передача машин УАЗ в зону СВО. Курган, волонтеры, уаз, гуманитарная помощь, военные, гуманитарка, военный
Владимир Путин отметил, что у волонтеров в зоне СВО должны быть равные права Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

На волонтеров, которые работают в зоне спецоперации, должны распространяться равные права. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Полностью согласен [с тем, чтобы уровнять волонтеров, которые работают в зоне СВО]. Все в равные права должны быть поставлены. Вне зависимости от того, была ли травма. Я добьюсь того, чтобы это было сделано», — сказал Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с «Итогов года».

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На волонтеров, которые работают в зоне спецоперации, должны распространяться равные права. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин во время прямой линии. «Полностью согласен [с тем, чтобы уровнять волонтеров, которые работают в зоне СВО]. Все в равные права должны быть поставлены. Вне зависимости от того, была ли травма. Я добьюсь того, чтобы это было сделано», — сказал Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с «Итогов года».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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