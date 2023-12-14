Путин поручил уравнять в правах всех волонтеров РФ, работающих в зоне СВО

Владимир Путин отметил, что у волонтеров в зоне СВО должны быть равные права
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
На волонтеров, которые работают в зоне спецоперации, должны распространяться равные права. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин во время прямой линии.
«Полностью согласен [с тем, чтобы уровнять волонтеров, которые работают в зоне СВО]. Все в равные права должны быть поставлены. Вне зависимости от того, была ли травма. Я добьюсь того, чтобы это было сделано», — сказал Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с «Итогов года».
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