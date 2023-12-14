Путин поручил уравнять в правах всех волонтеров РФ, работающих в зоне СВО

14 декабря 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что у волонтеров в зоне СВО должны быть равные права Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года На волонтеров, которые работают в зоне спецоперации, должны распространяться равные права. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин во время прямой линии. «Полностью согласен [с тем, чтобы уровнять волонтеров, которые работают в зоне СВО]. Все в равные права должны быть поставлены. Вне зависимости от того, была ли травма. Я добьюсь того, чтобы это было сделано», — сказал Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с «Итогов года».

На волонтеров, которые работают в зоне спецоперации, должны распространяться равные права. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин во время прямой линии. «Полностью согласен [с тем, чтобы уровнять волонтеров, которые работают в зоне СВО]. Все в равные права должны быть поставлены. Вне зависимости от того, была ли травма. Я добьюсь того, чтобы это было сделано», — сказал Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с «Итогов года».