Член СПЧ Кабанов призвал чаще лишать гражданства за уклонение от воинского учета

Кирилл Кабанов отметил, что это «системная история» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Необходимо чаще лишать гражданства людей, уклоняющихся от воинской службы в армии России. Об этом заявил член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

«Надеюсь, что эта практика (лишения гражданства уклонистов — прим.URA.RU) будет расширяться», — заявил газете «Коммерсант» Кирилл Кабанов. Сославшись на общение с руководством МВД, он уточнил, что «это не частный случай, а системная история».

В газете отметили, что Следственный комитет России заявил о необходимости расширить перечень оснований для лишения гражданства натурализованных иностранцев. Ведомство призвало проработать вопрос о внесении изменений в законы, предусматривающие лишение приобретенного гражданства за «приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления».

Двух бывших иностранцев, не пожалевших встать на воинский учет в военкомате, лишил гражданства Центральный районный суд Челябинска 15 декабря, передает «Царьград». В сообщении ведомства уточнили, что мигранты «предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность».