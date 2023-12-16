Член СПЧ Кабанов призвал чаще лишать гражданства за уклонение от воинского учета

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Расширенное заседание Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи. Москва, портрет, кабанов кирилл
Кирилл Кабанов отметил, что это «системная история» Фото:

Необходимо чаще лишать гражданства людей, уклоняющихся от воинской службы в армии России. Об этом заявил член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

«Надеюсь, что эта практика (лишения гражданства уклонистов — прим.URA.RU) будет расширяться», — заявил газете «Коммерсант» Кирилл Кабанов. Сославшись на общение с руководством МВД, он уточнил, что «это не частный случай, а системная история».

В газете отметили, что Следственный комитет России заявил о необходимости расширить перечень оснований для лишения гражданства натурализованных иностранцев. Ведомство призвало проработать вопрос о внесении изменений в законы, предусматривающие лишение приобретенного гражданства за «приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления».

Двух бывших иностранцев, не пожалевших встать на воинский учет в военкомате, лишил гражданства Центральный районный суд Челябинска 15 декабря, передает «Царьград». В сообщении ведомства уточнили, что мигранты «предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность».

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Необходимо чаще лишать гражданства людей, уклоняющихся от воинской службы в армии России. Об этом заявил член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. «Надеюсь, что эта практика (лишения гражданства уклонистов — прим.URA.RU) будет расширяться», — заявил газете «Коммерсант» Кирилл Кабанов. Сославшись на общение с руководством МВД, он уточнил, что «это не частный случай, а системная история». В газете отметили, что Следственный комитет России заявил о необходимости расширить перечень оснований для лишения гражданства натурализованных иностранцев. Ведомство призвало проработать вопрос о внесении изменений в законы, предусматривающие лишение приобретенного гражданства за «приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления». Двух бывших иностранцев, не пожалевших встать на воинский учет в военкомате, лишил гражданства Центральный районный суд Челябинска 15 декабря, передает «Царьград». В сообщении ведомства уточнили, что мигранты «предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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