Песков: коронавирус не повлияет на выборы

20 декабря 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

По словам Пескова, такая ситуация с заболеваниями характерна для климата РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом никак не повлияет на проведение выборов президента РФ. По его словам, просто нужно предпринимать меры предосторожности. «Давайте не относиться к этому, как к снегу в декабре. Да, надо принимать меры предосторожности. <…> На выборы это не повлияет. Мероприятие проводилось во время ковида», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что сначала все болели гриппом, после начался всплеск заболеваемости коронавируса. Но все это характерно для климата в России. Ранее сообщалось, что в России резко выросла заболеваемость коронавирусом. Количество заразившихся выросло на 38,4%. Госпитализированных — на 16,9%. Увеличение заболеваемости также отмечено в 82 регионах РФ. А число госпитализаций — в 55 регионах.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом никак не повлияет на проведение выборов президента РФ. По его словам, просто нужно предпринимать меры предосторожности. «Давайте не относиться к этому, как к снегу в декабре. Да, надо принимать меры предосторожности. <…> На выборы это не повлияет. Мероприятие проводилось во время ковида», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что сначала все болели гриппом, после начался всплеск заболеваемости коронавируса. Но все это характерно для климата в России. Ранее сообщалось, что в России резко выросла заболеваемость коронавирусом. Количество заразившихся выросло на 38,4%. Госпитализированных — на 16,9%. Увеличение заболеваемости также отмечено в 82 регионах РФ. А число госпитализаций — в 55 регионах.