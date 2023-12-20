Песков: коронавирус не повлияет на выборы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом никак не повлияет на проведение выборов президента РФ. По его словам, просто нужно предпринимать меры предосторожности.
«Давайте не относиться к этому, как к снегу в декабре. Да, надо принимать меры предосторожности. <…> На выборы это не повлияет. Мероприятие проводилось во время ковида», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что сначала все болели гриппом, после начался всплеск заболеваемости коронавируса. Но все это характерно для климата в России.
Ранее сообщалось, что в России резко выросла заболеваемость коронавирусом. Количество заразившихся выросло на 38,4%. Госпитализированных — на 16,9%. Увеличение заболеваемости также отмечено в 82 регионах РФ. А число госпитализаций — в 55 регионах.
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