Чем угощали лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. Фото

Участники саммита СНГ попробовали томленую стерлядь с соусом из икры

27 декабря 2023 в 09:34 Размер текста - 17 +

Лидерам-участникам саммита предложили разнообразное меню Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В ходе дружеского обеда лидерам стран СНГ предложили разнообразное меню на саммите в Санкт-Петербурге. Лидерам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Туркменистана были предложены пельмени с камчатским крабом. А также оленина с каштановым пюре и яблочный рулет с мороженым из ряженки. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии. «В нем содержится сельдь под шубой, пельмени с камчатским крабом, шербет из облепихи, стерлядь томленая с овощами и икорным соусом», — передает Life со ссылкой на пресс-службу. Кроме того, главы государств могли попробовать оленину с каштановым пюре и черной смородиной. А на десерт подавали яблочный рулет с мороженым из ряженки. telegram-канал «Пул Первого» Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург съехались главы государств СНГ. Президент РФ Владимир Путин провел с ними неформальную встречу, которая традиционно собирается перед Новым годом. Общение началось с экскурсии по дворцово-парковым комплексам Петербурга. Также лидеры посетили музей-заповедник «Павловск». Там их встретил хор, исполняющий колядки.

В ходе дружеского обеда лидерам стран СНГ предложили разнообразное меню на саммите в Санкт-Петербурге. Лидерам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Туркменистана были предложены пельмени с камчатским крабом. А также оленина с каштановым пюре и яблочный рулет с мороженым из ряженки. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии. «В нем содержится сельдь под шубой, пельмени с камчатским крабом, шербет из облепихи, стерлядь томленая с овощами и икорным соусом», — передает Life со ссылкой на пресс-службу. Кроме того, главы государств могли попробовать оленину с каштановым пюре и черной смородиной. А на десерт подавали яблочный рулет с мороженым из ряженки. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург съехались главы государств СНГ. Президент РФ Владимир Путин провел с ними неформальную встречу, которая традиционно собирается перед Новым годом. Общение началось с экскурсии по дворцово-парковым комплексам Петербурга. Также лидеры посетили музей-заповедник «Павловск». Там их встретил хор, исполняющий колядки.