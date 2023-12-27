В ходе дружеского обеда лидерам стран СНГ предложили разнообразное меню на саммите в Санкт-Петербурге. Лидерам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Туркменистана были предложены пельмени с камчатским крабом. А также оленина с каштановым пюре и яблочный рулет с мороженым из ряженки. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
«В нем содержится сельдь под шубой, пельмени с камчатским крабом, шербет из облепихи, стерлядь томленая с овощами и икорным соусом», — передает Life со ссылкой на пресс-службу. Кроме того, главы государств могли попробовать оленину с каштановым пюре и черной смородиной. А на десерт подавали яблочный рулет с мороженым из ряженки.
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Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург съехались главы государств СНГ. Президент РФ Владимир Путин провел с ними неформальную встречу, которая традиционно собирается перед Новым годом. Общение началось с экскурсии по дворцово-парковым комплексам Петербурга. Также лидеры посетили музей-заповедник «Павловск». Там их встретил хор, исполняющий колядки.
В ходе дружеского обеда лидерам стран СНГ предложили разнообразное меню на саммите в Санкт-Петербурге. Лидерам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Туркменистана были предложены пельмени с камчатским крабом. А также оленина с каштановым пюре и яблочный рулет с мороженым из ряженки. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии. «В нем содержится сельдь под шубой, пельмени с камчатским крабом, шербет из облепихи, стерлядь томленая с овощами и икорным соусом», — передает Life со ссылкой на пресс-службу. Кроме того, главы государств могли попробовать оленину с каштановым пюре и черной смородиной. А на десерт подавали яблочный рулет с мороженым из ряженки. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург съехались главы государств СНГ. Президент РФ Владимир Путин провел с ними неформальную встречу, которая традиционно собирается перед Новым годом. Общение началось с экскурсии по дворцово-парковым комплексам Петербурга. Также лидеры посетили музей-заповедник «Павловск». Там их встретил хор, исполняющий колядки.