В Аргентине объяснили причины отказа от вступления в БРИКС

Глава МИД Аргентины: отказ от присоединения к БРИКС был отчасти идеологическим
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Болельщики на Никольской и Красной площади. Москва, спасская башня, красная площадь, флаг аргентины, аргентинский флаг
Аргентина не вступила в БРИКС по идеологическим и практическим соображениям Фото:

Аргентина во главе с недавно избранным президентом Хавьером Милеем отказалась вступать в БРИКС отчасти по идеологическим соображениям. Об этом заявил глава МИД страны Диана Мондино.

Главе МИД задали вопрос о том, было ли решение отказаться от вступления в БРИКС практическим или идеологическим. «И то, и то», — ответила Диана Мондино в интервью телеканалу La Nacion.

По словам министра, цель объединения — торговля с государствами, с которыми Аргентина уже ведет сотрудничество. Также она отметила, что поддержка отношений с другими странами занимает много времени. При этом аргентинская сторона имеет немало экономических проблем, подчеркнула Мондино.

Ранее стало известно, что Милей официально отклонил приглашение к участию в БРИКС. В своих письмах к президенту России Владимиру Путину и лидеру КНР Си Цзиньпину он указал, что не считает целесообразным вступление его страны в объединение.

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Аргентина во главе с недавно избранным президентом Хавьером Милеем отказалась вступать в БРИКС отчасти по идеологическим соображениям. Об этом заявил глава МИД страны Диана Мондино. Главе МИД задали вопрос о том, было ли решение отказаться от вступления в БРИКС практическим или идеологическим. «И то, и то», — ответила Диана Мондино в интервью телеканалу La Nacion. По словам министра, цель объединения — торговля с государствами, с которыми Аргентина уже ведет сотрудничество. Также она отметила, что поддержка отношений с другими странами занимает много времени. При этом аргентинская сторона имеет немало экономических проблем, подчеркнула Мондино. Ранее стало известно, что Милей официально отклонил приглашение к участию в БРИКС. В своих письмах к президенту России Владимиру Путину и лидеру КНР Си Цзиньпину он указал, что не считает целесообразным вступление его страны в объединение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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