В Аргентине объяснили причины отказа от вступления в БРИКС

Глава МИД Аргентины: отказ от присоединения к БРИКС был отчасти идеологическим

30 декабря 2023 в 08:29 Размер текста - 17 +

Аргентина не вступила в БРИКС по идеологическим и практическим соображениям Фото: Владимир Андреев © URA.RU Аргентина во главе с недавно избранным президентом Хавьером Милеем отказалась вступать в БРИКС отчасти по идеологическим соображениям. Об этом заявил глава МИД страны Диана Мондино. Главе МИД задали вопрос о том, было ли решение отказаться от вступления в БРИКС практическим или идеологическим. «И то, и то», — ответила Диана Мондино в интервью телеканалу La Nacion. По словам министра, цель объединения — торговля с государствами, с которыми Аргентина уже ведет сотрудничество. Также она отметила, что поддержка отношений с другими странами занимает много времени. При этом аргентинская сторона имеет немало экономических проблем, подчеркнула Мондино. Ранее стало известно, что Милей официально отклонил приглашение к участию в БРИКС. В своих письмах к президенту России Владимиру Путину и лидеру КНР Си Цзиньпину он указал, что не считает целесообразным вступление его страны в объединение.

Аргентина во главе с недавно избранным президентом Хавьером Милеем отказалась вступать в БРИКС отчасти по идеологическим соображениям. Об этом заявил глава МИД страны Диана Мондино. Главе МИД задали вопрос о том, было ли решение отказаться от вступления в БРИКС практическим или идеологическим. «И то, и то», — ответила Диана Мондино в интервью телеканалу La Nacion. По словам министра, цель объединения — торговля с государствами, с которыми Аргентина уже ведет сотрудничество. Также она отметила, что поддержка отношений с другими странами занимает много времени. При этом аргентинская сторона имеет немало экономических проблем, подчеркнула Мондино. Ранее стало известно, что Милей официально отклонил приглашение к участию в БРИКС. В своих письмах к президенту России Владимиру Путину и лидеру КНР Си Цзиньпину он указал, что не считает целесообразным вступление его страны в объединение.