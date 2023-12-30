В Аргентине объяснили причины отказа от вступления в БРИКС

Аргентина во главе с недавно избранным президентом Хавьером Милеем отказалась вступать в БРИКС отчасти по идеологическим соображениям. Об этом заявил глава МИД страны Диана Мондино.
Главе МИД задали вопрос о том, было ли решение отказаться от вступления в БРИКС практическим или идеологическим. «И то, и то», —
По словам министра, цель объединения — торговля с государствами, с которыми Аргентина уже ведет сотрудничество. Также она отметила, что поддержка отношений с другими странами занимает много времени. При этом аргентинская сторона имеет немало экономических проблем, подчеркнула Мондино.
Ранее стало известно, что Милей официально отклонил приглашение к участию в БРИКС. В своих письмах к президенту России Владимиру Путину и лидеру КНР Си Цзиньпину он указал, что не считает целесообразным вступление его страны в объединение.
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