Экс-генсек НАТО раскрыл, во что превратится Украина после вступления в ЕС

Экс-генсек НАТО Расмуссен: Украина в ЕС станет бастионом против России

12 января 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Украина в составе ЕС превратится в бастион против России, заявил Андерс Фог Расмуссен Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) превратит ее в «бастион против России». Такое мнение выразил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. «Процветающая Украина, которая будет частью ЕС, может стать бастионом против России», — написал Расмуссен в статье для Foreign Affairs. Он добавил, что членство в Евросоюзе обеспечит политическую и финансовую основу для восстановления Украины, а также новый уровень безопасности. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что путь Украины к вступлению в Евросоюз займет около 15-20 лет. Он отметил, что переговоры требуют много времени, и каждое государство должно соответствовать определенным стандартам перед присоединением. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что он предпочел бы начать переговоры о вступлении Украины в ЕС , вместо получения новой финансовой помощи от Запада, передает Pravda.Ru.

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) превратит ее в «бастион против России». Такое мнение выразил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. «Процветающая Украина, которая будет частью ЕС, может стать бастионом против России», — написал Расмуссен в статье для Foreign Affairs. Он добавил, что членство в Евросоюзе обеспечит политическую и финансовую основу для восстановления Украины, а также новый уровень безопасности. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что путь Украины к вступлению в Евросоюз займет около 15-20 лет. Он отметил, что переговоры требуют много времени, и каждое государство должно соответствовать определенным стандартам перед присоединением. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что он предпочел бы начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, вместо получения новой финансовой помощи от Запада, передает Pravda.Ru.