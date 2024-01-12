Экс-генсек НАТО раскрыл, во что превратится Украина после вступления в ЕС

Экс-генсек НАТО Расмуссен: Украина в ЕС станет бастионом против России
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Евромайдан. Киев, флаг украины, флаг евросоюза
Украина в составе ЕС превратится в бастион против России, заявил Андерс Фог Расмуссен Фото:

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) превратит ее в «бастион против России». Такое мнение выразил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Процветающая Украина, которая будет частью ЕС, может стать бастионом против России», — написал Расмуссен в статье для Foreign Affairs. Он добавил, что членство в Евросоюзе обеспечит политическую и финансовую основу для восстановления Украины, а также новый уровень безопасности.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что путь Украины к вступлению в Евросоюз займет около 15-20 лет. Он отметил, что переговоры требуют много времени, и каждое государство должно соответствовать определенным стандартам перед присоединением. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что он предпочел бы начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, вместо получения новой финансовой помощи от Запада, передает Pravda.Ru.

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Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) превратит ее в «бастион против России». Такое мнение выразил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. «Процветающая Украина, которая будет частью ЕС, может стать бастионом против России», — написал Расмуссен в статье для Foreign Affairs. Он добавил, что членство в Евросоюзе обеспечит политическую и финансовую основу для восстановления Украины, а также новый уровень безопасности. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что путь Украины к вступлению в Евросоюз займет около 15-20 лет. Он отметил, что переговоры требуют много времени, и каждое государство должно соответствовать определенным стандартам перед присоединением. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что он предпочел бы начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, вместо получения новой финансовой помощи от Запада, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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