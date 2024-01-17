Стало известно, сколько людей погибли при крушении вертолета в Бишкеке

По предварительной информации, семь человек пострадали при крушении вертолета рядом с селом Достук
При крушении вертолета Ми-8 в Киргизии погиб один человек, еще семеро пострадали. Об этом сообщили местные СМИ.
«В результате крушения военного вертолета Ми-8 в Бишкеке, по предварительной информации, погиб один человек», — написали в агентстве vesti.kg. Там отметили, что семь человек, находившихся на борту, пострадали.
Ранее стало известно о крушении военного вертолета рядом с селом Достук. Министерство обороны страны пока никак не прокомментировало ситуацию.
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