Стало известно, сколько людей погибли при крушении вертолета в Бишкеке

Vesti.kg: в Киргизии погиб один человек и семеро пострадали при крушении Ми-8
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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, дым, вертолет, война, военные действия
По предварительной информации, семь человек пострадали при крушении вертолета рядом с селом Достук Фото:

При крушении вертолета Ми-8 в Киргизии погиб один человек, еще семеро пострадали. Об этом сообщили местные СМИ.

«В результате крушения военного вертолета Ми-8 в Бишкеке, по предварительной информации, погиб один человек», — написали в агентстве vesti.kg. Там отметили, что семь человек, находившихся на борту, пострадали.

Ранее стало известно о крушении военного вертолета рядом с селом Достук. Министерство обороны страны пока никак не прокомментировало ситуацию.

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При крушении вертолета Ми-8 в Киргизии погиб один человек, еще семеро пострадали. Об этом сообщили местные СМИ. «В результате крушения военного вертолета Ми-8 в Бишкеке, по предварительной информации, погиб один человек», — написали в агентстве vesti.kg. Там отметили, что семь человек, находившихся на борту, пострадали. Ранее стало известно о крушении военного вертолета рядом с селом Достук. Министерство обороны страны пока никак не прокомментировало ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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