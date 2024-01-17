Падение самолета произошло в микрорайоне «Достук»
В Бишкеке (Кыргызстан) разбился военный вертолет Ми-8. Об этом сообщил telegram-канал Sputnik Кыргызстан. По информации канала, это произошло в микрорайоне «Достук».
«В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8, сообщают наши источники», — говорится в сообщении. По информации канала, количество человек и их состояние неизвестно.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в минобороны Кыргызстана. Ответ ожидается.
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