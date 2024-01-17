В Бишкеке упал военный вертолет

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Падение самолета произошло в микрорайоне «Достук» Фото:

В Бишкеке (Кыргызстан) разбился военный вертолет Ми-8. Об этом сообщил telegram-канал Sputnik Кыргызстан. По информации канала, это произошло в микрорайоне «Достук».

«В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8, сообщают наши источники», — говорится в сообщении. По информации канала, количество человек и их состояние неизвестно.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в минобороны Кыргызстана. Ответ ожидается.

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В Бишкеке (Кыргызстан) разбился военный вертолет Ми-8. Об этом сообщил telegram-канал Sputnik Кыргызстан. По информации канала, это произошло в микрорайоне «Достук». «В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8, сообщают наши источники», — говорится в сообщении. По информации канала, количество человек и их состояние неизвестно. Корреспондент URA.RU отправил запрос в минобороны Кыргызстана. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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