Readovka: под Тулой мигрант помочился в купель

В Тульской области мигрант справил нужду в купель. Весь процесс осквернитель снимал на видео.
На кадрах злоумышленник мочится в купель, подготовленную к крещенским купаниям. Во время процесса он также оскорбляет жителей Тульской области, передает telegram-канал Readovka.
Уточняется, что видео с надругательством над купелью мигрант отправил в публичный чат. Однако позже материалы были удалены. При этом, канал «Оперативные сводки» утверждает, что видео записано украинскими подразделениями информационно-психологических операций (ЦИПсО) в качестве провокации.
URA.RU направило запрос в СУ СК РФ по Тульской области для уточнения информации. Ответ ожидается.
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