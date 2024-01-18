Readovka: под Тулой мигрант помочился в купель

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Подготовка места для купания на крещение. Тюмень, купель
По данным telegram-каналов, видео с осквернением купели было удалено Фото:

В Тульской области мигрант справил нужду в купель. Весь процесс осквернитель снимал на видео.

На кадрах злоумышленник мочится в купель, подготовленную к крещенским купаниям. Во время процесса он также оскорбляет жителей Тульской области, передает telegram-канал Readovka.

Уточняется, что видео с надругательством над купелью мигрант отправил в публичный чат. Однако позже материалы были удалены. При этом, канал «Оперативные сводки» утверждает, что видео записано украинскими подразделениями информационно-психологических операций (ЦИПсО) в качестве провокации.

URA.RU направило запрос в СУ СК РФ по Тульской области для уточнения информации. Ответ ожидается.

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В Тульской области мигрант справил нужду в купель. Весь процесс осквернитель снимал на видео. На кадрах злоумышленник мочится в купель, подготовленную к крещенским купаниям. Во время процесса он также оскорбляет жителей Тульской области, передает telegram-канал Readovka. Уточняется, что видео с надругательством над купелью мигрант отправил в публичный чат. Однако позже материалы были удалены. При этом, канал «Оперативные сводки» утверждает, что видео записано украинскими подразделениями информационно-психологических операций (ЦИПсО) в качестве провокации. URA.RU направило запрос в СУ СК РФ по Тульской области для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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