В Кремле оценили перспективы новых обменов пленными после крушения Ил-76

Обмен пленными — это процесс, который происходит в тишине, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСамолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области
В настоящий момент нельзя ничего сказать о перспективах обмена пленными после крушения военного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока об обмене пленными нечего сказать», — сказал Песков журналистам. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что обмен пленными — это процесс, который происходит в тишине.
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