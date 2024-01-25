В Кремле оценили перспективы новых обменов пленными после крушения Ил-76

Песков: по обмену пленными пока нечего сказать

25 января 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Обмен пленными — это процесс, который происходит в тишине, заявил Дмитрий Песков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области В настоящий момент нельзя ничего сказать о перспективах обмена пленными после крушения военного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока об обмене пленными нечего сказать», — сказал Песков журналистам. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что обмен пленными — это процесс, который происходит в тишине.

В настоящий момент нельзя ничего сказать о перспективах обмена пленными после крушения военного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока об обмене пленными нечего сказать», — сказал Песков журналистам. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что обмен пленными — это процесс, который происходит в тишине.