В Кремле оценили перспективы новых обменов пленными после крушения Ил-76

Песков: по обмену пленными пока нечего сказать
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Александр Пылков. Курган, автомат, патроны, оружие, сво, военный
Обмен пленными — это процесс, который происходит в тишине, заявил Дмитрий Песков Фото:
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В настоящий момент нельзя ничего сказать о перспективах обмена пленными после крушения военного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока об обмене пленными нечего сказать», — сказал Песков журналистам. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что обмен пленными — это процесс, который происходит в тишине.

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В настоящий момент нельзя ничего сказать о перспективах обмена пленными после крушения военного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока об обмене пленными нечего сказать», — сказал Песков журналистам. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что обмен пленными — это процесс, который происходит в тишине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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