Путин заявил о снижении числа бедных россиян в России

В России снизилось количество людей, живущих за чертой бедности

31 января 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

По словам Путина, следует продолжать уменьшать количество бедных людей в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Один из кандидатов президенты РФ Владимир Путин рассказал, что в стране снизилось количество бедных россиян. Но при этом нельзя останавливаться на достигнутом — нужно продолжать бороться с бедностью. Об этом он заявил на встрече со своими доверенными лицами. «Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось», — заявил Путин на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Путин добавил, что на этом не нужно останавливаться, следует продолжать бороться с бедностью.

Один из кандидатов президенты РФ Владимир Путин рассказал, что в стране снизилось количество бедных россиян. Но при этом нельзя останавливаться на достигнутом — нужно продолжать бороться с бедностью. Об этом он заявил на встрече со своими доверенными лицами. «Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось», — заявил Путин на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Путин добавил, что на этом не нужно останавливаться, следует продолжать бороться с бедностью.