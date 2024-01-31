Путин заявил о снижении числа бедных россиян в России

По словам Путина, следует продолжать уменьшать количество бедных людей в стране
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Один из кандидатов президенты РФ Владимир Путин рассказал, что в стране снизилось количество бедных россиян. Но при этом нельзя останавливаться на достигнутом — нужно продолжать бороться с бедностью. Об этом он заявил на встрече со своими доверенными лицами.
«Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось», — заявил Путин на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Путин добавил, что на этом не нужно останавливаться, следует продолжать бороться с бедностью.
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