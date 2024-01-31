Путин заявил о снижении числа бедных россиян в России

В России снизилось количество людей, живущих за чертой бедности
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
По словам Путина, следует продолжать уменьшать количество бедных людей в стране Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Один из кандидатов президенты РФ Владимир Путин рассказал, что в стране снизилось количество бедных россиян. Но при этом нельзя останавливаться на достигнутом — нужно продолжать бороться с бедностью. Об этом он заявил на встрече со своими доверенными лицами.

«Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось», — заявил Путин на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Путин добавил, что на этом не нужно останавливаться, следует продолжать бороться с бедностью.

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Один из кандидатов президенты РФ Владимир Путин рассказал, что в стране снизилось количество бедных россиян. Но при этом нельзя останавливаться на достигнутом — нужно продолжать бороться с бедностью. Об этом он заявил на встрече со своими доверенными лицами. «Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось», — заявил Путин на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Путин добавил, что на этом не нужно останавливаться, следует продолжать бороться с бедностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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