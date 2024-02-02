Актер Бикович лишился роли в сериале «Белый лотос» после критики МИД Украины

03 февраля 2024 в 05:53 Размер текста - 17 +

Телекомпания HBO разорвала контракт с Милошем Биковичем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Телекомпания HBO разорвала контракт с сербский актером с российским гражданством Милошом Биковичем после массовой критики в соцсетях, последовавшей из-за обращения МИД Украины. Информацию об этом актер подтвердил в своем telegram-канале. «HBO расстался с актером Милошем Биковичем, который больше не будет участвовать в предстоящем третьем сезоне „Белого лотоса“. Действие сериала должно пройти в Тайланде», — сообщает портал Deadline. Актер уточнил, что он не сможет продолжить сниматься из-за «причин, выходящих за рамки творчества». Издание уточняет, что такое решение связано с заявлением МИД Украины, в котором ведомство критикует телеканал за согласование роли Биковича из-за его взглядов. Актер неоднократно заявлял, что поддерживает Россию. В новом сезоне «Белого лотоса» Бикович должен был сыграть роль тренера по йоге из России.

Телекомпания HBO разорвала контракт с сербский актером с российским гражданством Милошом Биковичем после массовой критики в соцсетях, последовавшей из-за обращения МИД Украины. Информацию об этом актер подтвердил в своем telegram-канале. «HBO расстался с актером Милошем Биковичем, который больше не будет участвовать в предстоящем третьем сезоне „Белого лотоса“. Действие сериала должно пройти в Тайланде», — сообщает портал Deadline. Актер уточнил, что он не сможет продолжить сниматься из-за «причин, выходящих за рамки творчества». Издание уточняет, что такое решение связано с заявлением МИД Украины, в котором ведомство критикует телеканал за согласование роли Биковича из-за его взглядов. Актер неоднократно заявлял, что поддерживает Россию. В новом сезоне «Белого лотоса» Бикович должен был сыграть роль тренера по йоге из России.