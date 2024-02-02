02 февраля 2024

Актер Бикович лишился роли в сериале «Белый лотос» после критики МИД Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Телекомпания HBO разорвала контракт с Милошем Биковичем Фото:

Телекомпания HBO разорвала контракт с сербский актером с российским гражданством Милошом Биковичем после массовой критики в соцсетях, последовавшей из-за обращения МИД Украины. Информацию об этом актер подтвердил в своем telegram-канале.

«HBO расстался с актером Милошем Биковичем, который больше не будет участвовать в предстоящем третьем сезоне „Белого лотоса“. Действие сериала должно пройти в Тайланде», — сообщает портал Deadline. Актер уточнил, что он не сможет продолжить сниматься из-за «причин, выходящих за рамки творчества».

Издание уточняет, что такое решение связано с заявлением МИД Украины, в котором ведомство критикует телеканал за согласование роли Биковича из-за его взглядов. Актер неоднократно заявлял, что поддерживает Россию. В новом сезоне «Белого лотоса» Бикович должен был сыграть роль тренера по йоге из России.

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Телекомпания HBO разорвала контракт с сербский актером с российским гражданством Милошом Биковичем после массовой критики в соцсетях, последовавшей из-за обращения МИД Украины. Информацию об этом актер подтвердил в своем telegram-канале. «HBO расстался с актером Милошем Биковичем, который больше не будет участвовать в предстоящем третьем сезоне „Белого лотоса“. Действие сериала должно пройти в Тайланде», — сообщает портал Deadline. Актер уточнил, что он не сможет продолжить сниматься из-за «причин, выходящих за рамки творчества». Издание уточняет, что такое решение связано с заявлением МИД Украины, в котором ведомство критикует телеканал за согласование роли Биковича из-за его взглядов. Актер неоднократно заявлял, что поддерживает Россию. В новом сезоне «Белого лотоса» Бикович должен был сыграть роль тренера по йоге из России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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