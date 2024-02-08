Путин: после развала СССР Украина «утащила» все, что получила с плеча РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что после развала СССР Украина «утащила с собой» все, что получила «с барского плеча» России. Об этом российский лидер заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«После развала СССР Украина «утащила с собой» все, что получила «с барского плеча» России.
В самом начале интервью российский президент попросил Карлсона дать ему 30 секунд для «маленькой исторической справки» и начал рассказ об истории появления Украины.
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