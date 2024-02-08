Путин: после развала СССР Украина «утащила» все, что получила с плеча РФ

09 февраля 2024 в 04:00 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин заявил, что после развала СССР Украина «утащила с собой» все, что получила «с барского плеча» России. Об этом российский лидер заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «После развала СССР Украина «утащила с собой» все, что получила «с барского плеча» России. В самом начале интервью российский президент попросил Карлсона дать ему 30 секунд для «маленькой исторической справки» и начал рассказ об истории появления Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что после развала СССР Украина «утащила с собой» все, что получила «с барского плеча» России. Об этом российский лидер заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «После развала СССР Украина «утащила с собой» все, что получила «с барского плеча» России. В самом начале интервью российский президент попросил Карлсона дать ему 30 секунд для «маленькой исторической справки» и начал рассказ об истории появления Украины.