08 февраля 2024

Путин: после развала СССР Украина «утащила» все, что получила с плеча РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что после развала СССР Украина «утащила с собой» все, что получила «с барского плеча» России. Об этом российский лидер заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«После развала СССР Украина «утащила с собой» все, что получила «с барского плеча» России.

В самом начале интервью российский президент попросил Карлсона дать ему 30 секунд для «маленькой исторической справки» и начал рассказ об истории появления Украины.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что после развала СССР Украина «утащила с собой» все, что получила «с барского плеча» России. Об этом российский лидер заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «После развала СССР Украина «утащила с собой» все, что получила «с барского плеча» России. В самом начале интервью российский президент попросил Карлсона дать ему 30 секунд для «маленькой исторической справки» и начал рассказ об истории появления Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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