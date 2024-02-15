Readovka: в Шереметьево закрыт терминал «С» из-за возможной угрозы минирования

В московском аэропорту Шереметьево закрыли терминал «С». По предварительным данным, причиной могла послужить угроза минирования, пишет telegram-канал Readovka.
«В Шереметьево людей не пускают в терминал „С“. <…> По данным некоторых СМИ, это может быть связано с угрозой минирования, о которой сообщили сотрудникам аэропорта», — пишет telegram-канал. Из-за этого возле терминала образовалась огромная очередь.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Шереметьево для уточнения информации. Ответ ожидается.
Обновлено в 10:03 по мск:
Служба безопасности аэропорта обнаружила у пассажира в терминале «С» предмет, похожий на взрывное устройство. После проверки выяснилось, что это зажигалка, сообщили в службе.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.