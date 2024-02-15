Readovka: в Шереметьево закрыт терминал «С» из-за возможной угрозы минирования

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перелет Кольцово-Шереметьево, терминал "Б". Москва, аэропорт, аэрофлот, шереметьево, терминал B, терминал б
Терминал закрыли из-за возможного минирования Фото:

В московском аэропорту Шереметьево закрыли терминал «С». По предварительным данным, причиной могла послужить угроза минирования, пишет telegram-канал Readovka.

«В Шереметьево людей не пускают в терминал „С“. <…> По данным некоторых СМИ, это может быть связано с угрозой минирования, о которой сообщили сотрудникам аэропорта», — пишет telegram-канал. Из-за этого возле терминала образовалась огромная очередь.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Шереметьево для уточнения информации. Ответ ожидается.

Обновлено в 10:03 по мск:

Служба безопасности аэропорта обнаружила у пассажира в терминале «С» предмет, похожий на взрывное устройство. После проверки выяснилось, что это зажигалка, сообщили в службе.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В московском аэропорту Шереметьево закрыли терминал «С». По предварительным данным, причиной могла послужить угроза минирования, пишет telegram-канал Readovka. «В Шереметьево людей не пускают в терминал „С“. <…> По данным некоторых СМИ, это может быть связано с угрозой минирования, о которой сообщили сотрудникам аэропорта», — пишет telegram-канал. Из-за этого возле терминала образовалась огромная очередь. URA.RU направило запрос в пресс-службу Шереметьево для уточнения информации. Ответ ожидается. Обновлено в 10:03 по мск: Служба безопасности аэропорта обнаружила у пассажира в терминале «С» предмет, похожий на взрывное устройство. После проверки выяснилось, что это зажигалка, сообщили в службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...