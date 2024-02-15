Readovka: в Шереметьево закрыт терминал «С» из-за возможной угрозы минирования

15 февраля 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Терминал закрыли из-за возможного минирования Фото: Владимир Андреев © URA.RU В московском аэропорту Шереметьево закрыли терминал «С». По предварительным данным, причиной могла послужить угроза минирования, пишет telegram-канал Readovka. «В Шереметьево людей не пускают в терминал „С“. <…> По данным некоторых СМИ, это может быть связано с угрозой минирования, о которой сообщили сотрудникам аэропорта», — пишет telegram-канал. Из-за этого возле терминала образовалась огромная очередь. URA.RU направило запрос в пресс-службу Шереметьево для уточнения информации. Ответ ожидается. Обновлено в 10:03 по мск: Служба безопасности аэропорта обнаружила у пассажира в терминале «С» предмет, похожий на взрывное устройство. После проверки выяснилось, что это зажигалка, сообщили в службе.

В московском аэропорту Шереметьево закрыли терминал «С». По предварительным данным, причиной могла послужить угроза минирования, пишет telegram-канал Readovka. «В Шереметьево людей не пускают в терминал „С“. <…> По данным некоторых СМИ, это может быть связано с угрозой минирования, о которой сообщили сотрудникам аэропорта», — пишет telegram-канал. Из-за этого возле терминала образовалась огромная очередь. URA.RU направило запрос в пресс-службу Шереметьево для уточнения информации. Ответ ожидается. Обновлено в 10:03 по мск: Служба безопасности аэропорта обнаружила у пассажира в терминале «С» предмет, похожий на взрывное устройство. После проверки выяснилось, что это зажигалка, сообщили в службе.