ВС РФ начали разминировать Авдеевку

МО: российские саперы приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке

19 февраля 2024 в 07:28 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ использовали натовские мины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные инженеры начали разминировать территорию Авдеевки (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, ВСУ использовали мины советского и западного производства. «Инженерные подразделения группировки войск „Центр“ приступили к ликвидации минной опасности на территории города Авдеевка», — заявили в ведомстве, слова передает РИА Новости. По информации Минобороны, российские военные инженеры обследуют дороги, прилегающую к ним местность и инфрастуктуру. Командир инженерного взвода с позывным Усман сообщил, что ВСУ использовали мины старого советского и натовского производства. Он отметил, что украинские бойцы также применяли тактику плотного минирования и мины-ловушки. ВС РФ 17 февраля подняли российские триколоры в разных районах Авдеевки (ДНР). Командующий ВСУ Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения начали покидать город. В Минобороны РФ сообщили, что российские военные продвинулись в Авдеевке на 8,6 км. Экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко сообщил, что после потери Авдеевки под контроль ВС РФ могут отойти Харьков и Запорожье, передает «Утро.ру».

Российские военные инженеры начали разминировать территорию Авдеевки (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, ВСУ использовали мины советского и западного производства. «Инженерные подразделения группировки войск „Центр“ приступили к ликвидации минной опасности на территории города Авдеевка», — заявили в ведомстве, слова передает РИА Новости. По информации Минобороны, российские военные инженеры обследуют дороги, прилегающую к ним местность и инфрастуктуру. Командир инженерного взвода с позывным Усман сообщил, что ВСУ использовали мины старого советского и натовского производства. Он отметил, что украинские бойцы также применяли тактику плотного минирования и мины-ловушки. ВС РФ 17 февраля подняли российские триколоры в разных районах Авдеевки (ДНР). Командующий ВСУ Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения начали покидать город. В Минобороны РФ сообщили, что российские военные продвинулись в Авдеевке на 8,6 км. Экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко сообщил, что после потери Авдеевки под контроль ВС РФ могут отойти Харьков и Запорожье, передает «Утро.ру».