18 февраля 2024

ВС РФ начали разминировать Авдеевку

МО: российские саперы приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке
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В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ использовали натовские мины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные инженеры начали разминировать территорию Авдеевки (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, ВСУ использовали мины советского и западного производства.

«Инженерные подразделения группировки войск „Центр“ приступили к ликвидации минной опасности на территории города Авдеевка», — заявили в ведомстве, слова передает РИА Новости. По информации Минобороны, российские военные инженеры обследуют дороги, прилегающую к ним местность и инфрастуктуру.

Командир инженерного взвода с позывным Усман сообщил, что ВСУ использовали мины старого советского и натовского производства. Он отметил, что украинские бойцы также применяли тактику плотного минирования и мины-ловушки.

ВС РФ 17 февраля подняли российские триколоры в разных районах Авдеевки (ДНР). Командующий ВСУ Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения начали покидать город. В Минобороны РФ сообщили, что российские военные продвинулись в Авдеевке на 8,6 км. Экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко сообщил, что после потери Авдеевки под контроль ВС РФ могут отойти Харьков и Запорожье, передает «Утро.ру».

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Российские военные инженеры начали разминировать территорию Авдеевки (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, ВСУ использовали мины советского и западного производства. «Инженерные подразделения группировки войск „Центр“ приступили к ликвидации минной опасности на территории города Авдеевка», — заявили в ведомстве, слова передает РИА Новости. По информации Минобороны, российские военные инженеры обследуют дороги, прилегающую к ним местность и инфрастуктуру. Командир инженерного взвода с позывным Усман сообщил, что ВСУ использовали мины старого советского и натовского производства. Он отметил, что украинские бойцы также применяли тактику плотного минирования и мины-ловушки. ВС РФ 17 февраля подняли российские триколоры в разных районах Авдеевки (ДНР). Командующий ВСУ Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения начали покидать город. В Минобороны РФ сообщили, что российские военные продвинулись в Авдеевке на 8,6 км. Экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко сообщил, что после потери Авдеевки под контроль ВС РФ могут отойти Харьков и Запорожье, передает «Утро.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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